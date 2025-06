Španjolci tuguju: 'Nevjerojatno da će Modrić završiti karijeru u Milanu. Još je potreban Realu'

Bilo je veličanstveno dok je trajalo, a potrajalo je čak 13 godina. I najveće ere moraju doći kraju, pa tako i ona Luke Modrića u Real Madridu. Nakon što se suzama, ali s pregršt ponosa na ostvareno, oprostio od Santiago Bernabeua, Luka odrađuje oproštajnu turneju na Svjetskom klupskom prvenstvu u SAD-u.

Madriđani su u posljednjem kolu grupne faze pobijedili Salzburg i tako izborili osminu finala protiv Juventusa. To bi mogao biti oproštajni ples za našeg genijalca koji i s 39 godina grize, gura i dokazuje se kao da je tek na početku karijere. Čudesni mentalitet zbog kojeg ćemo ga i pamtiti kao jednog od najvećih veznjaka svih vremena.

Foto: Kyle Ross/REUTERS

Luka je odigrao pola sata protiv austrijske momčadi, bilo je to sasvim dovoljno da pokaže da magija nije iščeznula, štoviše, nikada ni neće. Utakmica je bila već riješena, ali imponirala je lakoća njegovih poteza, kada je on u igri, sve djeluje smisleno i jednostavno. Sigurno se u Realu pitaju kako će to izgledati kada kapetan ode, teško će biti nadomjestiti njegovu lidersku i mentorsku ulogu, praktički nemoguće popuniti tu prazninu. Florentino Perez je odlučio, želi pomladiti momčad i zato nije ponudio novi ugovor Luki, a mnogi u Španjolskoj uvjereni su da je pogriješio pa tako i Marca.

Foto: MARCO BELLO/REUTERS

- Hrvatova situacija je nejasna. Želio je ostati u Realu, ali klub mu nije produljio ugovor i još uvijek je nejasno zašto. Na dan kada se predstavio kao trener, Xabi Alonso je rekao da to nije njegova odluka. SP pokazuje da nema puno igrača i da je Modrić i njemu prva rezerva kao što je bio Ancelottiju. Nevjerojatno je da će Modrić završiti karijeru u Milanu, a ne u Realu - čudi se najtiražniji španjolski list.

I da, nekako neprirodno zvuči da će završiti karijeru u Milanu, a ne na mjestu gdje je postao jedan od najvećih, no često se ne završi onako kako mi želimo...