Španjolci u šoku: 'Modrić opet ostao na klupi, nešto je čudno'

Real Madrid pobijedio je Las Palmas 2-1 u 21. kolu španjolskog prvenstva na gostujućem terenu i time se vratio na vrh La Lige.

Iako je trener Carlo Ancelotti iskoristio svaku od pet zamjena na utakmici, Luka Modrić (38) ostao je među pričuvama. Dapače, Talijan nije Modrića poslao ni zagrijavanje.

- Kada nisam siguran da će ući, ne šaljem ga na zagrijavanje. Poštujem ga u tom smislu. Sve je u redu, bit će spreman za iduću utakmicu - objasnio je Ancelotti.

Foto: ISABEL INFANTES

Hrvatski reprezentativac tako je drugu uzastopnu utakmicu ostao među pričuvama Reala. Španjolske novine As ističu kako je nešto čudno zbog takve situacije.

'Uvijek branim Ancelottija, ali ovo ne razumijem'

- Modrić je cijelu utakmicu ostao u pričuvi. Sigurno se ne radi o tehničkim problemima, ovdje mora nešto postojati i jako je čudno. Uvijek Branim Ancelottija, ali ovu odluku ne mogu razumjeti - piše AS, koji dodaje kako Modrić nije ostao sa suigračima nakon pobjede i kako je to još jedan pokazatelj njegovog nezadovoljstva.

Španjolski novinari su u šoku što je Modrić ostao opet na klupi.

Foto: ISABEL INFANTES

- Modrić drugi put u nizu nije nastupio, mogu reći da me to šokiralo. Mislili smo da protiv Almerije nije igrao da bi bio spreman za ogled s Las Palmasom, ali to se nije dogodilo.

'Propao je Ancelottijev eksperiment'

Ističu i kako je Ancelotti pogriješio u pripremi utakmice. U prvoj postavi igrao je Dani Ceballos, koji je prema njihovim riječima, tek sedmi veznjak u Realu.

- Pogriješio je što nije uveo Modrića u igru, a još veću pogrešku napravio je uvrštavanjem Ceballosa u startnu postavu. On je tek sedmi veznjak momčadi i još uvijek nije pokazao napredak u odnosu na prošlu sezonu - zaključio je As.

Foto: JUAN MEDINA

Marca je Ceballosu dala najgoru ocjenu od nogometaša Reala i oštro oplela po Ancelottiju, nazvavši njegove rotacije protiv Las Palmasa "propalim eksperimentom".

Real vodi s 54 boda, dva više od drugoplasirane Girone i deset više od Barcelone.