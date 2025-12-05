Španjolci: Vinicius Junior i Xabi Alonso izgladili su nesuglasice

Puno je prašine u španjolskom medijskom prostoru podigao konflikt između Viníciusa Júniora i Xabija Alonsa tijekom zamjene na El Clasicu. Sve do danas, činilo se kako su napeti odnosi trenera i brazilske zvijezde, ali izgleda da su izgladili stvari, piše As.

Brazilac navodno vjeruje u Xabijev projekt i spreman je podrediti se momčadi, a smatra i da mu Alonsov stil igre odgovara. Sviđa mu se što ga je španjolski trener pomaknuo malo višlje na travnjaku u odnosu na prethodni dio sezone, a prezentacijama protiv Olympiacosa i Athletica pokazao je da se vraća u top formu.

Trener Reala izvadio je Viníciusa iz igre na utakmici protiv Athletica (0-3) u 78. minuti, ali ovog puta dvojac se srdačno pozdravio pokraj travnjaka.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Vinícius je ove sezone odigrao 20 utakmica i zabio pet golova, uz sedam asistencija. Prema Transfermarktu vrijedi 150 milijuna eura.