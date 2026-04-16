Španjolska javnost bijesna na Vinčića: 'To nije crveni, kako to može suditi. Baš veliki propust'

Eliminacija Real Madrida iz Lige prvaka u Münchenu ostat će upamćena po jednom trenutku, a to je isključenje Eduarda Camavinge. Pri rezultatu 3-2 za Real, koji je značio produžetke, slovenski sudac Slavko Vinčić pokazao je francuskom veznjaku drugi žuti karton zbog bacanja lopte nakon prekršaja. Odluka je pokrenula lavinu, Bayern je u samo nekoliko minuta s igračem više zabio dva gola za pobjedu 4-3 i prolazak s ukupnih 6-4, a kaos se s terena prelio u medije i sudačke analize diljem Europe.

Španjolski mediji uglas: "Nepravda" i "skandalozna" odluka

Dan nakon poraza, naslovnice španjolskih sportskih dnevnika bile su jednoglasne. "Kakva nepravda!" pisala je Marca, priznajući da je Camavinga "napravio glupost", ali dodajući da je "Vinčićeva odluka nečuvena" te da je Slovenac "ukaljao izvanrednu utakmicu". Isti list je potez suca opisao kao potez nekoga tko "želi ubiti nogomet".

Dnevni list As nazvao je isključenje "smiješnim" i postavio tezu da sudac možda nije ni bio svjestan da francuski veznjak već ima žuti karton. OkDiario prenio je izjavu trenera Álvara Arbeloe - "Nitko ne razumije da se igrač isključi zbog ovakve situacije" - i nazvao Vinčićevu odluku "skandaloznom", tvrdeći da je sudac "uništio utakmicu". Slično je pisao i El Español, koji je istaknuo kako je "apsurdno isključenje Francuza, rigorozno zbog odugovlačenja igre, uništilo dobar rad bijelih".

Sudački eksperti bez dlake na jeziku: "Apsurdno isključenje"

Bivši španjolski suci, danas stručni komentatori, bili su još oštriji. Gotovo da nije bilo onoga tko je branio odluku slovenskog djelitelja pravde.

Eduardo Iturralde González, sudački analitičar za Cadena SER i AS, bio je vrlo direktan.

​- Čovječe, ne možeš na ovoj razini pokazati takvo isključenje! To je pitanje zdravog razuma. Kako možeš ostaviti momčad s desetoricom zbog toga? Pomaknuo je loptu četiri metra... To je upravljanje utakmicom, a Vinčićevo upravljanje bilo je pogrešno - rekao je Iturralde.

Njegov kolega i donedavno jedan od najpoznatijih svjetskih sudaca, Antonio Mateu Lahoz, smatra da je Vinčić jednostavno pogriješio.

​- Sudac se zbunio, nije znao da je to drugi žuti karton. To je prilično velik propust, nije se smjelo dogoditi. Jasno je da je Camavinga to mogao izbjeći, ali čak i za prvi žuti karton, s obzirom na trenutak utakmice, bilo je prestrogo. Isključenje je potpuno izbacilo iz takta igrače Reala - objasnio je Mateu Lahoz za Movistar+.

Pedro Martín s radijske postaje COPE ocijenio je drugi žuti karton "apsurdnim, potpuno apsurdnim".

​- To je jedno od onih isključenja koja će ući u povijest turnira zbog minute u kojoj se dogodilo, rezultata utakmice, faze natjecanja i suparnika - ustvrdio je Martín.

Trener Álvaro Arbeloa bio je najoštriji u službenoj izjavi.

​- Očito je da je crveni karton odlučio utakmicu. Ne možete isključiti igrača zbog takve stvari. Mislim da sudac nije ni znao da Camavinga već ima karton i tako je uništio jednu vrlo lijepu, vrlo izjednačenu utakmicu. Tu je za nas utakmica završila - rekao je Arbeloa, čija je budućnost na klupi sada pod velikim upitnikom.

S druge strane, igrači Bayerna nisu vidjeli ništa sporno. Harry Kane je izjavio da se radilo o "čistom žutom kartonu" i da su "pravila jednostavno takva". Luis Díaz, strijelac ključnog gola, dodao je: "Htjeli smo brzo izvesti prekid, a on je sprječavao igru. Sudac je bio u pravu."

*uz korištenje AI-a