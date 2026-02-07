Obavijesti

OSMI NASLOV U POVIJESTI

Španjolska je europski prvak u futsalu! Slavila protiv Portugala

Piše HINA,
Španjolska je europski prvak u futsalu! Slavila protiv Portugala
Ljubljana: Portugal - Spanjolska u borbi za zlato | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon samo jedne minute i 18 sekundi Španjolska je povela, a strijelac je bio Antonio Perez, igrač utakmice, koji je finale okončao s tri pogotka. Raya je u trećoj minuti povećao na 2-0, ali se uspio Portugal vratiti na 2-2

Futsalska reprezentacija Španjolske, koja je pobijedila u polufinalu Hrvatsku, osvojila je naslov europskog prvaka nakon pobjede u finalu protiv Portugala 5-3.

Na posljednja dva europska prvenstva slavio je Portugal, ali je ovaj put ostao kratak protiv rekordera na ovom natjecanju. Španjolci su zadnji put osvojili zlato 2016., a ove su subote u Ljubljani osvojili osmi naslov europskog prvaka.

Ljubljana: Portugal - Spanjolska u borbi za zlato | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon samo jedne minute i 18 sekundi Španjolska je povela, a strijelac je bio Antonio Perez, igrač utakmice, koji je finale okončao s tri pogotka. Raya je u trećoj minuti povećao na 2-0, ali se uspio Portugal vratiti na 2-2 golovima Afonsa Jesusa i Rubena Goisa.

Perez je potom vratio Španjolce u vodstvo 3-2, pa je izjednačio Pauleta, ali nezaustavljivi Perez imao je snage za novi gol. Četiri i pol minute prije kraja zabio je za 4-3, dok je sve zaključeno golom Adolfa pet sekundi prije kraja.

Ranije tijekom subote hrvatska futsalska reprezentacija ostvarila je najveći uspjeh u svojoj povijesti na velikim natjecanjima, u dvoboju za treće mjesto pobijedila je Francusku nakon raspucavanja s ukupnih 11-10. Dosad je najveći uspjeh na velikim natjecanjima bilo četvrto mjesto na EP-u 2012. godine, a ovaj put je Hrvatska otišla korak dalje te je osvojila brončanu medalju u dramatičnom dvoboju protiv Francuza.

Nakon 40 minuta rezultat je bio 5-5, s tim da su Francuzi peti gol postigli sedam sekundi prije kraja. U raspucavanju su svi hrvatski izvođači bili precizni, pogađali su Jelovčić, Sekulić, Kustura, Perić, Jurlina i Vukmir, dok je u šestoj seriji Francuz Toure gađao preko vrata i veliko hrvatsko slavlje u dvorani Stožice je moglo početi.

