STRAVA U ŠPANJOLSKOJ
Španjolski golman preminuo nakon sudara na utakmici...
Španjolski vratar petoligaša Colindresa Raul Ramirez preminuo je u dobi od 19 godina nakon sudara s jednim igračem tijekom utakmice, objavio je u ponedjeljak Kantabrijski nogometni savez (RFCF).
Ramirez je zadobio ozljedu glave tijekom subotnje utakmice protiv Reville, a španjolski mediji izvještavaju da je udarac doveo do višestrukih srčanih zastoja i moždane smrti.
RFCF je najavio trodnevnu žalost i rekao da će se na svim utakmicama sljedećeg tjedna održati minuta šutnje u njegovo sjećanje.
