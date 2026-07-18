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Španjolski izbornik: Biti u finalu SP-a je luksuz. Svake godine bih potpisao da dođem do finala

Piše HINA,
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Španjolski izbornik: Biti u finalu SP-a je luksuz. Svake godine bih potpisao da dođem do finala
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Foto: Hannah McKay
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Priznao je da je tražio savjet od Vicentea del Bosquea, izbornika španjolske reprezentacije koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 2010. On je nogometni mudrac; prošao je kroz ovu situaciju - rekao je

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Biti u finalu je luksuz, rekao je dan prije finala Svjetskog prvenstva s Argentinom, španjolski izbornik Luis de la Fuente

„Biti u finalu je luksuz“, rekao je. „Za mene je važno biti u poziciji za pobjedu. Svake godine bih potpisao da dođem do finala, pa makar i izgubili. Važno je imati priliku boriti se za pobjedu, a mi ćemo iskoristiti ovaj trenutak, s našim snagama i kvalitetama, protiv protivnika sa spektakularnim nizom.Ne, nisam nervozan.Zapravo, prilično sam nervozan jer se vraćamo u hotel helikopterom, to me stvarno čini nervoznim“, objasnio je novinarima u New Yorku, dok je momčad smještena u Montclairu u New Jerseyju.

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain
Foto: Hannah McKay

Prognozirao je finale koje će biti pravi spektakl, dvije vrhunske momčadi, s mnogo sličnosti, i svaka će pokušati usmjeriti utakmicu u smjeru koji joj odgovara. Luis de la Fuente također je uvjeravao sve u vezi zdravlja mladog španjolskog čuda od djeteta Laminea Yamala (19), koji nije sudjelovao u treningu u četvrtak:

"Dobro je, u savršenoj je fizičkoj formi."

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain
Foto: Hannah McKay

Istaknuo je zajedničku osnovu između sebe i argentinskog izbornika Lionela Scalonija, jednog od njegovih bivših učenika i prijatelja.
"Mislim da imamo dosta toga zajedničkog, posebno zato što Scaloni i ja dijelimo iste koncepte, vrijednosti i principe koji pokreću obje momčadi. U ovoj osjetljivoj ravnoteži morate pokušati pobijediti na najmanjim detaljima i znamo da će utakmica ponuditi mnogo prilika".

Priznao je da je tražio savjet od Vicentea del Bosquea, izbornika španjolske reprezentacije koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 2010.

"On je nogometni mudrac; prošao je kroz ovu situaciju i poznaje kritične trenutke. Nitko nije u boljoj poziciji da vas savjetuje, utješno je imati tako nekoga“.

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