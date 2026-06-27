Španjolski izbornik u problemu nakon izborene nokaut-faze: Otpadaju mu dvojica igrača?

Španjolska nogometna reprezentacija izborila je prolazak u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, njihov izbornik Luis de La Fuente našao se u problemu. Naime, pod upitnikom za nastavak natjecanja su mu dvojica igrača Yeremy Pino i Nico Williams.

Pino je pred kraj utakmice protiv Urugvaja slomio ključnu kost te je malo vjerojatno kako će se oporaviti i vratiti na teren dok Svjetsko prvenstvo još traje. Upitno je hoće li nastupiti i Nico Williams koji trpi ozljedu lijeve noge.

Foto: Daniel Becerril

- Yeremi Pino osjeća strahovitu bol. Usprkos tome, uložio je ogroman trud da privede utakmicu kraju i vrlo sam mu zahvalan, kao i cijelom timu. Mislim da je pretrpio frakturu ključne kosti, koja bi ga spriječila da igra do kraja Mundijala. Pričekat ćemo pregled i konačnu ocjenu liječnika. Što se tiče Nice Williamsa, potrebno je pričekati rezultate testova. Osjeća nelagodu, može biti zbog preopterećenja - rekao je španjolski izbornik nakon minimalne pobjede nad Urugvajem.

Španjolci se tako nalaze u problemu jer De la Fuente nema pravo na zamjenu jer su one bile moguće samo 24 sata prije prvog dvoboja.

Podsjetimo, Španjolska je prošla dalje kao prvoplasirana reprezentacija u skupini H, a povijesni plasman ostvarili su Zelenortski otoci koji su izborili nokaut-fazu kao druga momčad na tablici.