Španjolski list Baturinu prozvao nasljednikom Modrića: Ranija usporedba bila je pogrešna...

Prema Transfermarktu vrijedi 6,5 milijuna eura, ali Dinamo ga ne bi pustio ni za dvostruko više. Naravno, radi se o Martinu Baturini (20), jednom od najvećih eksponata u povijesti Dinamove škole.

Modrićev nasljednik

Španjolski sportski list AS posvetio je tekst mladoj zvijezdi 'modrih' u kojem ga uspoređuje s kapetanom hrvatske reprezentacije.

"Ima dres s brojem 10 i nemoguće je ne vidjeti Modrića u svakom pokretu Baturine", pišu Španjolci.

Usporedba Halilovića s Modrićem bila je pogrešna

Prije devet godina slično se pisalo o tadašnjem najvećem talentu hrvatskog nogometa, a svi znamo kako je ta priča završila. Alen Halilović danas nema klub.

"Ranija usporedba Alena Halilovića s Modrićem bila je pogrešna, ali u Hrvatskoj vide više sličnosti Baturine s Modrićem nego Halilovića s Modrićem", dodaje AS koji piše da je interes Arsenala prisilio Dinamo na produljenje ugovora s Baturinom do 2028. godine.

Debi na Ligi nacija?

Španjolci naglašavaju da bi Baturina mogao debitirati za A vrstu 'vatrenih' na Ligi nacija u Nizozemskoj, no to i nije baš izgledno. Dinamov as će, sasvim sigurno, u ljeto igrati za hrvatsku U21 reprezentaciju na Europskom prvenstvu.

