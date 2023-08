Igračica tvrdi da nije pristala da ju predsjednik poljubi, savez ga brani: Ona laže! Imamo dokaz

U španjolskoj javnosti još se nije stišala bura nakon sramotnog ispada predsjednika nogometnog saveza Luisa Rubialesa. Španjolska ženska nogometna reprezentacija pobijedila je prije pet dana sa 1-0 Englesku u finalu Svjetskog prvenstva igranom u australskom Sydneyu, a Rubiales je u usta poljubio nogometašicu Jennifer Hermoso.

Španjolska i cjelokupna sportska javnost ga je osudila i prozvala da podnese ostavku. Tamošnji mediji su u petak pisali da će to i napraviti, no on se predomislio pa se pravdao kako je nogometašica pristala na poljubac iako se ranije ispričao zbog svog postupka, a ona je to nedugo nakon toga i demantirala u sklopu priopćenja sindikata nogometašica Futpro. Sada se javio Španjolski nogometni savez koji je optužio Hermoso da laže!

- Savez i predsjednik će demantirati svaku od laži koje širi bilo tko u ime igračice ili sama igračica. Savez će pokrenuti odgovarajuće pravne radnje.

Španjolski nogometni savez je također objavio četiri fotografije na kojima se nalaze Hermoso i Rubiales, a tvrde kako se na njima vidi kako je nogometašica podignula predsjednika, a ne on nju. I da ju nije na silu poljubio.

Što je predsjednik španjolskog saveza napravio?

Podsjetimo, prije nego su podigle pobjednički pehar, igračice su jedna po jedna primale zlatne medalje. Na podiju, među osobama koje su tom prilikom čestitale igračicama, nalazio se i Rubiales. Kada je naišla igračica Jennifer Hermoso, zagrlio ju je i rukama privukao njenu glavu k sebi pa ju poljubio u usta, nakon čega se smijao.

Sindikat nogometašica Futpro, članica kojega je Hermoso, objavio je priopćenje s njenim riječima nakon što je Rubiales odbio dati ostavku.

Foto: Handout/REUTERS

- Želim razjasniti da u niti jednom trenutku nisam odobrila poljubac koji mi je dao, niti sam, naravno, nastojala podići predsjednika. Ne toleriram sumnju u moje riječi, a posebno ne izmišljanje onoga što nisam rekla - piše u priopćenju.

Rubiales, čija se ostavka očekivala uslijed pritiska javnosti, u petak je tijekom izvanredne sjednice Španjolskog nogometnog saveza rekao kako je poljubac bio "spontan, obostran, prihvaćen i euforičan" pa da to nije valjani razlog za napuštanje dužnosti koju obnaša od svibnja 2018.

Što je rekao predsjednik saveza?

- U trenutku kada se pojavila Jenni, ona je mene podigla s tla, primila me za bokove, noge... ne sjećam se više. Skoro smo pali na pod - izjavio je Rubiales u petak ujutro.

- Zagrlili smo se. Rekao sam joj 'zaboravi na (promašeni) penal, bila si fantastična, bez tebe ne bismo osvojili prvenstvo'. Odgovorila mi je: 'Sjajan si'. Ja sam joj zatim rekao: 'Pusica?'. Rekla mi je: 'U redu!'", ispričao je.

Rekao je da su se nakon poljupca potapšali rukom po leđima.

- A onda je otišla smijući se - napomenuo je.

Sindikat nogometašica je nakon te izjave objavo priopćenje s potpisom 23 španjolske igračice koje su nastupile na Svjetskom prvenstvu, među kojima je i Hermoso, te još 33 druge igračice.

- Niti jedna žena ne bi trebala biti primorana odgovarati na jasne prizore, na sliku koju je vidio čitav svijet, niti bi trebala biti izložena ponašanju na koje nije pristala - naveo je sindikat.

- Nakon svega što se dogodilo, želimo poručiti da se sve igračice čiji se potpisi nalaze ovdje, neće vratiti u reprezentaciju ostanu li ondje sadašnji dužnosnici - dodao je.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Zatražile su od državnih službi da ponašanje Rubialesa ne ostane nekažnjeno.

Visoko vijeće za sportove (CSD), koje ima ovlasti suspendirati predsjednika saveza, izvijestilo je da je slučaj poslan nadležnom sudu. Sud se treba očitovati o zaprimljenim žalbama u kojima se tvrdi da je Rubiales "prisilnim poljpcem" prekršio članak zakona o sportu odnosno proveo čin "seksualnog nasilja".

Stotinjak osoba okupilo se u 20 sati na prosvjedu ispred sjedišta Španjolskog nogometnog saveza u madridskom predgrađu Las Rozas. Pod parolom "Ne odeš li, izbacit ćemo te" tražili su ostavke Rubialesa i izbornika ženske reprezentacije Jorgea Vilde.

Ranije tijekom dana su predsjednici četiri regionalna saveza Baskije, Navarre, Kantabrije i Kanarskih otoka podnijeli ostavke, nakon što je Rubiales rekao da ostaje na dužnosti. U četvrtak navečer je španjolskim medijima bila dostavljena informacija da će on odstupiti, pa je odluka o ostanku izazvala iznenađenje.