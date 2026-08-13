Obavijesti

Sport

Komentari 0
SELI ZAPADNIJE

Španjolski Superkup ove sezone neće biti u Saudijskoj Arabiji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Španjolski Superkup ove sezone neće biti u Saudijskoj Arabiji
Foto: Nacho Doce
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na njemu će sudjelovati Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad i Atletico Madrid i održat će se od 2. do 7. veljače

Admiral

Ovosezonski španjolski nogometni Superkup, na kojem će sudjelovati Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad i Atletico Madrid, održat će se od 2. do 7. veljače u Turskoj, a ne u Saudijskoj Arabiji u kojoj će se u isto vrijeme održavati Azijski kup, objavio je Španjolski nogometni savez (RFEF).

Španjolski Superkup se od 2020. godine održava u Saudijskoj Arabiji s kojom RFEF ima ugovor do 2027. godine. No, s obzirom na odigravanja Azijskog kupa, koji je na programu od 7. siječnja do 5. veljače u toj zemlji, RFEF se odlučio za promjenu lokacije, ali je isto tako i dodao kako će se stoga 2028. Superkup opet igrati u Saudijskoj Arabiji.

Svi susreti Suparkupa trebali bi se igrati u Istanbulu.

LaLiga - FC Barcelona v Real Madrid
Foto: Albert Gea

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamo dovodi golmana, Chelsea je postavio ultimatum zvijezdi koja želi ići!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo dovodi golmana, Chelsea je postavio ultimatum zvijezdi koja želi ići!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu
MANDŽIN LUKSUZ Zavirite u vilu na Braču: Jedno noćenje stoji skoro kao prosječna HR plaća!
POGLEDAJTE GALERIJU

MANDŽIN LUKSUZ Zavirite u vilu na Braču: Jedno noćenje stoji skoro kao prosječna HR plaća!

Mario Mandžukić, bivši nogometni as, prešao je u luksuzni turizam. Njegova vila na Braču sinonim je za ekskluzivan odmor, no cijene su vrtoglave, prava sitnica za one s dubokim džepom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026