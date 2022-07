Sparing partner Venus Williams bori se za mjesto na ATP turniru, u Umagu i krema rekreativaca

Čak 11 dana vrhunskog teniskog užitka, koji je pred svim ljubiteljima umaškog Plava Laguna Croatia Opena Umag, upotpunit će i natjecanja na čak šest popratnih teniskih turnira. Uz više od 600 rekreativaca pred kojima su ogledi na četiri rekreativna nadmetanja, natjecateljski dio ATP-a otvorit će već u četvrtak, 21. srpnja, četiri hrvatska igrača u borbi za preostalu pozivnicu za ATP kvalifikacije.

Domagoj Bilješko, Luka Mikrut, Frane Ninčević i Matija Pecotić, koji je prošli tjedan u Zadru trenirao s Venus Williams, svoje su mjesto na Road To Umag Mastersu by Podravka osigurali odličnim nastupima na pretkvalifikacijskim turnirima u Požegi, Karlovcu i Splitu. Nakon polufinalnih mečeva u četvrtak (18 sati) te finala u petak (18 sati), najuspješnijeg čeka mjesto u kvalifikacijama ATP-a.

Uz Road To Umag by Podravka, ljubitelje tenisa očekuje i sjajna borba na turniru tenisača u kolicima. Treći ITF Wheelchair Croatia Open Umag by HEP, čiji je organizator i idejni začetnik Anto Joskić, ponajbolji hrvatski tenisač u kolicima, ponovno će okupiti inspirativne igrače pune želje za pobjedama i bodovima za svjetsku ITF rang-listu.

Što se rekreativnih turnira tiče, ogroman interes vlada za treći Umag Stars Open. Natjecanje koje tijekom cijele godine okuplja veliki broj rekreativaca iz svijeta sporta, politike, gospodarstva i showbusinessa, i ove godine stiže u Umag. Uz suorganizatora Silvija Marića, nastupit će nogometaši Igor Musa i Hrvoje Čale, ponajbolji hrvatski golfer Ivan Vučemil, šahovski velemajstor Alojzije Janković, iluzionist Luka Vidović, glumac Filip Juričić, Bero Blažević iz Parnoga valjka...

A u najjačoj konkureniji pro parova, jedinoj u kojoj je dopušten nastup čak i donedavnim profesionalcima, zaigrat će Krešimir Ritz, Karlo Suevich, Neven Krivokuća, Tin Baković, Kristijan Mesaroš, Marin Bradarić... Sjajna konkurencija!

Uz tradicionalni turnir dugogodišnjeg partnera Plava Laguna Croatia Opena, HEPI turnir koji se održava na terenima Umag Tennis Academyja u Katoru, te tradicionalni VIP turnir by Podravka koji na istom mjestu završnog vikenda turnira okuplja uglednike iz Hrvatske i inozemstva, i ove će godine svoje igračko znanje iskušati dvadesetak novinara koji sudjeluju na tradicionalnom turniru "sedme sile".

Uvijek popularni Kid's Week by Podravka, na kojem će najmlađi u prijepodnevnim satima od ponedjeljka do petka moći upoznati i odigrati partiju tenisa s nekim od zvijezda glavnog turnira, upotpunjuje sliku o Umagu kao centru hrvatskog tenisa u kojem svi, od najmlađih do najstarijih teniskih fanova, mogu pronaći nešto za sebe, ne samo kao promatrači u gledalištu, već i kao aktivni sudionici na umaškim terenima.

