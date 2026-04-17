Spektakl je potvrđen: Barbir protiv Ilića u borbi za pojas!

Dugo očekivani okršaj koji regionalna MMA scena priziva već godinama napokon je dobio službenu potvrdu. Aleksandar "Joker" Ilić i Đani Barbir borit će se 30. svibnja u Beogradskoj areni na FNC 31 priredbi, a njihov će meč biti borba za titulu u srednjoj kategoriji. Time će se konačno sav negativni naboj i dugogodišnji animozitet preliti s društvenih mreža u kavez, gdje će se svi računi poravnati.

Samo nekoliko tjedana prije potvrde, činilo se da od ovog meča neće biti ništa. Iliću je, naime, istekao ugovor s FNC-om, a srpski borac je javno objavio kako se nije uspio dogovoriti oko nastavka suradnje. Naveo je da ponuda nije bila u skladu s njegovim očekivanjima i da mu nije iskazano poštovanje. Ipak, nakon 48 sati neizvjesnosti i intervencije čelnika organizacije Dražena Forgača, došlo je do preokreta. Ilić je potpisao novi, financijski izdašniji ugovor, čime je otvoren put prema meču koji publika s nestrpljenjem iščekuje.

Rivalstvo između Ilića i Barbira traje gotovo četiri godine, a obilježeno je žestokim prozivkama koje su često prelazile granice sportskog. Barbir je nedavno na svom Instagram profilu poručio Iliću: "Jesi dobro, Cviliću?! Imaš nešto više od šest tjedana da smisliš nove izgovore, budi kreativan. Naravno, ako se uopće pojaviš, čovječe od riječi".

Glavna borba večeri nije jedino što će privući publiku u Beogradsku arenu. Potvrđena su još dva iznimno atraktivna meča. U teškoj kategoriji snage će odmjeriti najbolji srpski teškaš Darko Stošić i bivši UFC borac te igrač NFL-a Greg Hardy, što predstavlja jedno od najvećih imena koje je FNC ikada doveo. Uz to, legenda hrvatske scene, Ivica "Terror" Trušček, borit će se za pojas u velter kategoriji protiv Poljaka Kamila Kraske, što će biti kruna njegove duge i bogate karijere.