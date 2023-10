Spektakl na Stamford Bridgeu završio remijem! Plavci ispustili dva gola prednosti u derbiju

Obračun londonskih klubova Chelseaja i Arsenala u 9. kolu engleskog nogometnog prvenstva okončan je remijem 2-2 (1-0).

Domaći Chelsea bio je bliže pobjedi, vodio je sa 2-0 golovima Palmera (15-11m) i Mudrika (48), ali gostujući Arsenal se spasio poraza preko Ricea (77) i Trossarda (84).

Foto: PETER CZIBORRA

Arsenal se ovim bodom poravnao s Manchester Cityjem na vrhu ljestvice, oba sastava imaju po 21 bod, jedan manje imaju Liverpool i Tottenham Hotspur koji je odigrao susret manje. Chelsea je deveti sa 12 bodova.

Ranije u subotu je hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol odigrao čitav susret za Manchester City koji je 2-1 (2-0) pobijedio Brighton and Hove Albion. City je nakon manje od 20 minuta stigao do prednosti 2-0 golovima Alvareza (7) i Haalanda (19), no u nastavku je Ansu Fati (73) smanjio na 2-1 da bi u sudačkoj nadoknadi gosti imali i igrača više zbog isključenja Akanjija, no domaći su ipak sačuvali pobjedu. Mateo Kovačić ostao je na klupi Cityja.

U prvom dvoboju dana su nogometaši Liverpoola sa 2-0 (0-0) svladali gradskog rivala Evertona. Domaći su od 37. minute imali igrača više na terenu nakon što je zbog dva žuta kartona isključen Young, a svoju dominaciju u drugom poluvremenu materijalizirali su tek iz kaznenog udarca u 75. minuti kojega je iskoristio Salah. Prethodno je lopta pogodila u ruku Keanea u kaznenom prostoru gostiju. Konačni rezultat iz protunapada postavio je Salah svojim drugim golom u sedmoj minuti nadoknade.