Spektakl na US Openu: Gdje gledati Alcaraza i Đokovića? Možda i po posljednji put...

Teniski svijet s nestrpljenjem iščekuje večerašnji meč na US Openu koji donosi novi, deveti čin jednog od najvećih rivalstava današnjice, a ujedno možda i posljednji. Na čuvenom stadionu Arthur Ashe, snage će u polufinalu US Opena odmjeriti 22-godišnji Carlos Alcaraz i 16 godina stariji Novak Đoković. Meč počinje u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu, prijenos je na Eurosportu.

Ovo će biti njihov deveti međusobni dvoboj, a statistika trenutno ide na stranu srpskog tenisača koji vodi s 5-3. Ono što je posebno važno u kontekstu ovog meča jest da je Đoković neporažen protiv Alcaraza na tvrdoj podlozi. Njihov posljednji susret, u četvrtfinalu Australian Opena ove godine, pripao je Đokoviću u četiri seta, kao i dramatično finale Olimpijskih igara u Parizu prošle godine. S druge strane, mladi Španjolac slavio je u dva posljednja finala Wimbledona, dokazavši da može pobijediti legendu na najvećoj pozornici.

Foto: Ben Whitley/PRESS ASSOCIATION

Unatoč međusobnom omjeru, gotovo svi analitičari i kladionice vide Alcaraza kao izrazitog favorita. Španjolac igra u zastrašujućoj formi; do polufinala je stigao bez izgubljenog seta, a statistika njegovog servisa je gotovo nevjerojatna. Osvojio je čak 99% svojih servis gemova (68 od 69), čime je postao tek četvrti tenisač od 1995. koji je do ove faze turnira stigao s tako dominantnim učinkom. Njegova dominacija ogleda se i u ukupnoj sezoni, gdje s 59 pobjeda i šest osvojenih titula predvodi ATP Tour.

Dok brojke favoriziraju Alcaraza, motivacija bi mogla biti ključni faktor. Mladi Španjolac ne skriva da ga pokreće želja za iskupljenjem nakon posljednjih bolnih poraza.

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

- Stvarno želim osvetu, to je očito. Znam da je Novak gladan i da ima ambiciju za još, ali želim izaći na teren, raditi svoje stvari i uživati što je više moguće.

S druge strane mreže stajat će čovjek u misiji ispisivanja povijesti. Đoković, sa svoje 38 godine, lovi rekordni 25. Grand Slam naslov kojim bi se na vječnoj listi odvojio od Margaret Court. Svjestan je da su mnogi već upisali finale između Alcaraza i Jannika Sinnera, ali on ima druge planove.

- Svi očekuju njih dvojicu u finalu. Pokušat ću im pokvariti te planove. Znam da će biti potreban moj najbolji tenis. Volio bih biti dovoljno spreman za potencijalnih pet setova. Definitivno ne izlazim na teren s bijelom zastavom.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Najveći upitnik uz Đokovićevo ime je njegovo fizičko stanje. Proveo je gotovo tri i pol sata više na terenu od Alcaraza i tijekom turnira je pokazivao znakove iscrpljenosti. Priznao je da se ne osjeća "jako svježe", a uoči meča odlučio se na nesvakidašnji potez – preskočio je treninge dva dana zaredom kako bi se u potpunosti posvetio oporavku.

Koliko je zanimanje za ovaj meč, najbolje govore cijene ulaznica koje su dosegnule astronomske iznose – najjeftinija mjesta prodaju se za gotovo 1000 €, dok ona najbolja dosežu i do 15.000 €.

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Dok pobjednik ovog dvoboja čeka boljeg iz susreta između prvog igrača svijeta Jannika Sinnera i Felixa Auger-Aliassimea, jedno je sigurno: New York će u petak svjedočiti teniskom klasiku. Hoće li to biti dan Alcarazove osvete ili još jedan korak Novaka Đokovića prema vječnosti, ostaje za vidjeti.