Spektakl počinje, stigli i Hrvati: Ma kakvi plaćenici, to je glupost

Ruku na srce, u povijesti svjetskih prvenstava nije bilo dosadnijeg otvaranja. Odnosno, manje atraktivnog. Smotra u Kataru trebala je početi okršajem Nizozemske i Senegala, ali su Fifa i Katarci zaključili da nije u redu da domaćin ne igra prvu utakmicu i eto nam poslastice za start: nedjelja, 17 sati, Katar - Ekvador.

Dva sata ranije počet će svečano otvaranje. Na kojem još ne znamo tko će nastupati!? Nagađalo se da će doći Shakira, ali ona je to demantirala. Dio estradnog svijeta odbijao je doći priklonivši se svojevrsnom bojkotu Katara zbog nepoštivanja ljudskih prava, a dan uoči dvosatne ceremonije u javnost je izašla jedino informacija da će nešto otpjevati Jung Kook s korejskim boy bendom BTS. Mljac, atraktivno kao i utakmica Katar - Ekvador...

Foto: SUHAIB SALEM/REUTERS

Na stadionu Al Bayt bit će 60.000 gledatelja, a među njima i hrvatski navijači. Barem oni koji su došli u Dohu u sklopu Fifina programa Fan Leader, gdje je platila put i smještaj te ulaznice za utakmicu otvaranja za između 30 i 50 navijača svake reprezentacije. S idejom da sudjeluju na ceremoniji i pokažu svijetu kako navijaju uz pjesmu specifičnu za svaku zemlju.

- Podijelit ćemo s vama pjesmu iz vaše zemlje kako bismo bili sigurni da ste upoznati s njom - rekli su organizatori.

Letjeli su u ekonomskoj klasi, odsjedaju u apartmanima vrijednima tisuće dolara, jedino je od dnevnice od 520 kuna Fifa na kraju odustala. Ljudi s političkom pozadinom nisu dolazili u obzir, a od dobrovoljaca se očekuje "čistunsko, pravo navijanje", kažu organizatori. Oni će tijekom ceremonije otvorenja trebati navijati i klicati kao skupina iz jedne zemlje sudionika pa će tako tamo biti i Hrvati.

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Osim prve utakmice Mundijala, od izabranih navijača Katarci traže i da promoviraju dobar glas o zemlji domaćinu, podrže Svjetsko prvenstvo i dijele sadržaje koji ga podupiru na društvenim mrežama uz hešteg #IAMAFAN (ja sam navijač). Osim toga, organizacijskom odboru trebaju prijaviti uvredljive i ponižavajuće komentare uz screenshotove.

Neki su takve prozvali navijačima plaćenicima, a Ivo Stipanović, pravnik iz Osijeka, za Sportske je novosti ispričao:

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Imao sam već avionsku kartu od ožujka, svakako bih išao na SP. Definitivno nisam plaćenik, bio sam u Kataru na svoj račun i u ožujku na turniru. No, pozvali su me pa sam pristao, zašto ne bih uzeo besplatan smještaj?! Da ćemo dobiti dnevnice nisam ni vjerovao i poštenije je što nismo jer to bi ipak bilo malo previše. Jedini uvjet bio je da moramo nazočiti utakmici Katar - Ekvador. Ulaznice za Hrvatsku morali smo sami kupiti.

Foto: IBRAHEEM AL OMARI/REUTERS

Iz Hrvatske je trebalo doći 50 odabranih navijača, koji godinama prate reprezentaciju na gostovanjima i ne rade nerede, no prvi kojeg je Fifa u suradnji s HNS-om izabrala, Arnold Vanyur, ipak ne dolazi zbog osobnih razloga.

Većina hrvatskih navijača dolazi na utakmicu s Marokom u srijedu, a na sve tri utakmice u skupini očekuje se oko 1500 hrvatskih navijača.

