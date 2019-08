Spektakl u Areni: Hrvatska će u listopadu ugostiti Njemačku

Nova klupska rukometna sezona samo što nije počela, a s njom će vrlo brzo i nove reprezentativne obaveze. Hrvatski rukometni savez dogovorio je s Njemačkim odigravanje dva prijateljska susreta u listopadu koji je inače rezerviran za okupljanja reprezentacija, čisto da ne bude velike praznine do novog velikog natjecanja. To će početkom sljedeće godine biti Europsko prvenstvo u Švedskoj, Norveškoj i Austriji.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

To je, zapravo, Lino Červar najavio još u travnju tijekom gostovanja Srbije na Višnjiku. Hrvatska će najprije ugostiti Njemačku u Areni Zagreb 23. listopada, dok će Nijemci uzvratiti gostoprimstvo tri dana kasnije u Hannoveru u Tui areni. Bit će to i njihov Rukometni dan koji im polako prelazi u tradiciju. Ulaznice za tu utakmicu već se mogu kupiti počevši od 18 eura pa do 45. U našu će se Arenu srećom moći jeftinije ući.

Bit će to prvi susret Hrvatske i Njemačke nakon onog na Svjetskom prvenstvu kada su domaćini uz dansku pomoć Hansena i Gjedinga dobili u Kölnu s 22:21 i otišli u polufinale u kojem su polomili zube na Norvežanima u Hamburgu, a onda im još Nikola Karabatić u zadnjoj sekundi priuštio "drvenu" medalju.