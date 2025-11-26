Spektakl u Parizu: Vitinha zabio hat-trick, Luis Enrique vodio je momčad s neobične pozicije

Bila je to noć koju će navijači pariškog kluba dugo pamtiti, ne samo zbog uvjerljive pobjede i revije golova, već i zbog neobičnih scena koje su obilježile ovaj susret Lige prvaka. U reprizi ovoljetnog europskog Superkupa, Paris Saint-Germain i Tottenham zabili su najmanje osam golova, a glavna zvijezda večeri bio je portugalski veznjak Vitinha. Dok su "sveci" na terenu lomili otpor gostiju iz Londona, kamere su hvatale jednako zanimljive kadrove na tribinama Parka prinčeva, gdje se smjestio nitko drugi nego trener domaćih.

Iako su mnogi na prvu pomislili da je riječ o suspenziji, Luis Enrique je utakmicu, njezin prvi dio, odlučio pratiti s povišene pozicije kako bi imao bolji taktički pregled igre. Slušalice na ušima i fokusiran pogled odavali su da Španjolac ništa ne prepušta slučaju, a njegove upute s tribine očito su urodile plodom jer je PSG u nastavku susreta potpuno razmontirao obranu "pijetlova".

Trenerov pogled s visine

Mnogi su navikli gledati trenere kako nervozno šetaju uz aut-liniju, viču na igrače i gestikuliraju prema sucima, no Luis Enrique odlučio je promijeniti perspektivu. Španjolac se smjestio u ložu, okružen suradnicima i tehnologijom, dok je klupu fizički prepustio svojim pomoćnicima.

Ovaj potez nije bio rezultat disciplinske mjere Uefe, kako su neki mediji isprva nagađali prisjećajući se incidenata sa Svjetskog klupskog prvenstva. Enrique je jednostavno iskoristio pravo da utakmicu vodi s mjesta odakle se nogomet, kako on tvrdi, "bolje vidi".

Foto: Stephanie Lecocq

- Bolje vidim događanja s tribina, to mi omogućuje da brže uočim taktičke propuste - objašnjavao je Enrique ranije ove sezone preferenciju za visoke pozicije u prvim poluvremenima.

Tottenham, koji je u Pariz stigao s namjerom da ispere gorak okus poraza iz Superkupa, nije se došao braniti, što je rezultiralo otvorenom utakmicom s pregršt prilika na obje strane.

Vitinhin projektil i povratak u igru

Gosti iz Londona bolje su otvorili susret. Tottenham je djelovao opasno iz kontri, a njihova hrabrost isplatila se sredinom prvog poluvremena. Nakon lijepe akcije po lijevoj strani, Lucas Bergvall i Archie Gray izigrali su obranu Parižana, a lopta je došla do Richarlisona. Brazilac se sjajno snašao u gužvi i zabio gol za vodstvo gostiju, utišavši domaće navijače.

Činilo se da će Tottenham na odmor otići s prednošću, no onda se ukazao Vitinha. Igrala se 45. minuta, praktički posljednji napad prvog dijela. Portugalac je primio loptu na rubu šesnaesterca, namjestio se i ispalio projektil koji je proparao mrežu nemoćnog golmana Tottenhama. Bio je to gol u najboljem trenutku za PSG, psihološki važan koji je vratio stvari na početak.

Potpuni preokret u nastavku

Drugo poluvrijeme donijelo je još luđi ritam. Tottenham je ponovno šokirao domaćine odmah na startu nastavka i poveo 2-1 pokazavši da se ne misle predati bez borbe. Thomas Frank, koji je bio pod velikim pritiskom nakon poraza u derbiju sjevernog Londona od Arsenala, tražio je reakciju svojih igrača i dobio ju je, ali samo nakratko.

Veselje Engleza trajalo je svega nekoliko minuta. U 53. minuti ponovno na scenu stupa Vitinha. Omaleni veznjak još jednom se našao na pravom mjestu i preciznim udarcem izjednačio na 2-2. Taj gol kao da je slomio duh gostiju. Od tog trenutka na terenu je postojala samo jedna momčad.

PSG je preuzeo potpunu kontrolu, a Enriqueove taktičke zamisli, bilo da su dolazile s klupe ili tribine, počele su se savršeno provoditi u djelo. Do kraja susreta "sveci" su zabili još tri gola (Fabian Ruiz u 59., Willian Pacho i napokon Vitinha iz penala za hat-trick u 76.) i primili jedan (Kolo Muani u 72.) i poveli 5-3.

Foto: Stephanie Lecocq

Povijesna noć za kapetana

Osim pobjede i sjajne partije Vitinhe, večer na Parku prinčeva bila je posebna za još jednog čovjeka. Kapetan Marquinhos upisao je svoj 500. nastup u dresu pariškog kluba. Brazilac, koji je u klubu od 2013. godine, postao je apsolutni rekorder i legenda kluba.

- Ako je Marquinhos spreman, igrat će svoju 500. utakmicu, što je nevjerojatna brojka - rekao je Luis Enrique u najavi susreta, a kapetan mu je na povjerenju uzvratio još jednom solidnom partijom, dirigirajući obranom u trenucima kad se utakmica lomila.

- Lijepo je vidjeti igrača koji je prešao tako važan put. On je drugačiji igrač, pravi vođa i nadam se da ćemo ga imati još nekoliko godina - dodao je španjolski stručnjak o svom kapetanu koji je s klubom podigao već 35 trofeja.

Tottenham tone, PSG leti

Za Tottenham je ovo bio još jedan udarac u sezoni koja prijeti da se pretvori u razočaranje. Nakon što su u Superkupu ispustili vodstvo od 2-0 protiv istog protivnika, povijest se na neki način ponovila. Iako su dvaput vodili, obrana "pijetlova" nije izdržala pritisak moćnog napada PSG-a.

S druge strane, Paris Saint-Germain nastavlja s dobrim igrama u Ligi prvaka. S nova tri boda učvrstili su svoju poziciju u vrhu ljestvice i pokazali da su, unatoč povremenim oscilacijama i ozljedama ključnih igrača poput Ousmanea Dembelea, jedan od glavnih kandidata za naslov.

Luis Enrique može biti zadovoljan. Njegov eksperiment s vođenjem utakmice s tribine pokazao se uspješnim, a Vitinha je dokazao da može biti čovjek odluke kad je najpotrebnije. Golijada na Parku prinčeva potvrdila je da PSG ove sezone igra nogomet koji se isplati gledati, bez obzira s koje pozicije na stadionu to radili.