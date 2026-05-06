Tradicionalni malonogometni turnir MNT Središće s bogatim nagradama, veteranski i dječji turnir, a ovaj put tu je i Dinamov dan. Moći ćete se učlaniti u klub, djeca slikati s "Plavkom" i družiti se s legendama
Spektakl u Središću od 3. do 7. lipnja! Igra se za 6500 eura. Na turnir stiže Dinamov Plavko
Malonogometni turnir u Središću, njegovo 5. izdanje održava se od 3. do 7. lipnja 2026. I ove godine očekuje se dolazak velikog broja zagrebačkih i ekipa iz Slavonije, iz Škabrnje... Novčane nagrade rastu - pobjednička ekipa osvaja 4700 eura, drugoplasirana 1200 eura, dok treće mjesto donosi 600 eura. Kostur turnira čine 32 momčadi, a kotizacija je 140 eura. Ukupan nagradni fond iznosi 6500 eura. Najbolji pojedinci bit će nagrađeni skupocjenim satovima, dok prošlogodišnji naslov brani zagrebačka Turbina.
Paralelno se održava i veteranski turnir s nagradama od 1600 €, 500 € i 300 €, sve zajedno 2400 eura, kao i dječji turnir za godišta 2014. i 2015.
Završnica u nedjelju 7.6. nosi naziv “Dinamov dan”. Posjetitelje očekuje učlanjivanje u klub, dolazak Dinamove maskote Plavka, ali i susret s nogometnim legendama koje će dodatno obogatiti događaj, kao i revijalna utakmica između veterana GNK Dinama i veterana Središća. Osim nogometa, organizirani su i dodatni sadržaji poput košarke 3x3, turnira u belotu te raznih aktivnosti za djecu, uz pojedinačne nagrade za najbolje igrače. Središće je od 3. do 7. lipnja centar sporta na zagrebačkom asfaltu.
