Spektakl u TD Gardenu: Boston na dva koraka od NBA naslova!

Nakon 12 godina čekanja, finale NBA lige vratilo se u legendarni TD Garden. Bila je to paklena atmosfera pred više od 19 tisuća ljudi koji su godinama sanjali ovaj trenutak i povratak među elitu nakon dugogodišnjeg lutanja pa onda i slaganja ove momčadi. I na krilima masovnog vjetra u leđa Boston je na svome terenu pobijedio Golden State Warriorse 116-110 i poveo 2-1 u finalnoj seriji!

Celticsi su vodili veći dio utakmice, a u treću četvrtinu ušli su s prednošću od plus 14. Sjajnom obranom limitirali ih na 56 koševa, dok je u napadu ulazilo baš sve. Na poluvremenu je bilo 70-56.

No, dvominutni pad koncentracije bio je dovoljan da se gosti skroz vrate u susret. Prednost se jako brzo istopila pa su Warriorsi čak i krajem treće četvrtine poveli plus jedan.

Ipak, bilo je to njihovo posljednje vodstvo na utakmici. Čudesni Jayson Tatum upalio je motore, odveo svoju momčad na plus četiri i tu je priči bio kraj. Boston je u posljednjoj četvrtini povećavao prednost i došao do velike pobjede uz konačnih plus 16.

Fantastičan je opet bio Steph Curry koji je zabio 31 koš, ali bilo je premalo raspoloženih suigrača. I drugi 'splash brother' bio je na razini s 25 koševa, ali to je bilo nedovoljno. Wiggins je zabio 18. Još gore po Stevea Kerra, Curry je napustio parket dvije minute prije kraja zbog ozljede stopala. Sam je potvrdio da će sve biti u redu, ali to će uvelike ovisiti o pregledu koji ga čeka.

Kod Celticsa su čak trojica išla preko 20 koševa. Udarni tercet predvodio je Jaylen Brown s 27 koševa i devet skokova, Tatum je zabio 26 koševa uz devet asistencija, a Smart 24 koša uz sedam skokova. Uz to, već tradicionalno, odradio je lavovski posao u obrani i pošteno 'istukao' Warriorse koji su opet imali velikih problema s najboljim obrambenim igračem lige. Neumorni terijer koji je ove sezone bio prava napast za najbolje igrače.

Boston i L.A Lakersi rekorderi su po broju osvojenih NBA naslova, svatko je 17 puta bio najbolji, ali Celticsi posljednji put prije 14 godina. Tada je momčad s klupe predvodio Doc Rivers, igrali su Kevin Garnett, Rajon Rondo, Ray Allen, Paul Pierce. Sada imaju priliku postati najuspješnija momčad u povijesti.

U svom prvom finalu nakon 14 godina, Boston je došao na dva koraka od trofeja Larry O'Briena. No, ta dva koraka su poprilično dugačka. Prvi mogu apsolvirati za dva dana kada se u TD Gardenu igra četvrta utakmica pa zatim finalna serija seli u San Francisco.

Zanimljivo, Celticsi od 18. siječnja ove godine nisu izgubili dvije utakmice zaredom. Warriorse čeka paklen zadatak.

