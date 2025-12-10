Spektakl u Zagrebu, gostuje Crvena zvezda: 'Taktika pomoći neće kad krenu naboj i emocije'

U siječnju ove godine odbojkašice Mladosti, makar i na jednu večer, vratile su Dom odbojke u neka stara vremena. Mnogi su mislili i neponovljiva jer, nažalost, dvoznamenkasti broj gledatelja postao je prosjek u Domu odbojke. No, gostovanje talijanskog giganta Conegliana u Ligi prvaka napunilo je do vrha dvoranu Mladosti, u kojoj se doslovno tražilo mjesto više. Na sve četiri tribine.

Istom, ili barem sličnom, nadaju se u četvrtak navečer odbojkaši Mladosti. Doduše, oni ne igraju Ligu prvaka, igraju Challenge kup, treće kvalitativno natjecanje, čiji su bili i finalisti 2010. godine, ali ime protivnika mamac je i za one kojima Dom odbojke nije česta stanica. U Zagrebu gostuje Crvena zvezda (20:00).

Do regionalnog derbija u šesnaestini finala mladostaši su stigli preko španjolskog Manacora s dvije pobjede, dok su Beograđani izbacili našu Ribolu Kaštela, također s dvije pobjede. Kaštelani su u prvoj utakmici na domaćem terenu odveli Zvezdu do petog seta, u uzvratu nisu imali šanse.

- Dočekujemo ih maksimalno spremni, svi smo zdravi. Zvezda je klub s velikom odbojkaškom tradicijom iako nismo uoči utakmice znali nešto previše o njima. Pozivam sve ljubitelje odbojke, i one koji je prate i one koji još nisu gledali odbojku uživo, da nas dođu podržati. Siguran sam da će se dobro zabaviti i svjedočiti još jednoj našoj velikoj pobjedi. Oni su uvijek naš sedmi igrač - rekao je Timofej Žukovski, kapetan koji se vratio u Mladost nakon 15 godina i velike internacionalne karijere.

Foto: CEV

- Ova dvorana je moj drugi dom, tu sam proveo djetinjstvo jer su mi roditelji radili u klubu. Dok su neka druga djeca bila na igralištima, ja sam se igrao u dvorani. Doista me ogromne emocije vežu uz Dom odbojke i presretan sam što sam se vratio doma nakon 15 godina. Velika je razlika u klubu kad sam odlazio i sad. Prvenstveno u organizacijskom i financijskom smislu. Jer, kad sam odlazio 2010. godine, praktički nismo imali kune, ali smo ipak sve vrijeme cijenili rad i znali da bez rada nema uspjeha. Sad vidim da je u klub uloženo i dosta novaca, ali i truda, i po meni se ovdje radi jedna velika priča. Nadam se da ćemo je mi uspjeti održati. Očekujem, stoga, svake godine neki iskorak prema naprijed, a i dobra strana ovog projekta je činjenica da je puno igrača potpisalo višegodišnje ugovore.

Zvezda bi, dakle, trebala biti samo stanica prema europskom iskoraku mladostaša. Pretprošle sezone bila je prvak Srbije, jedini put u zadnjih deset godina, odnosno pamtila je i neke bolje dane. U bivšoj državi Mladost je rekorder sa 17 naslova prvaka, Zvezda ih je osvojila pet, od osamostaljenja Srbije pet. Ove sezone nije previše uvjerljiva, u prvenstvu ima omjer 4-3. Momčad je, slično kao i kod Mladosti, posložena s domaćim snagama, iznimka je tek egipatski primač-pucač Ahmed Omar. Zagrepčani su, pak, gotovo savršeni u ova nepuna dva mjeseca sezone, jedini poraz doživjeli su u Mevzi od austrijske Zadruge.

- Vjerujem da taktika neće puno pomoći kad krene naboj, prorade emocije s obje strane. Mislim da će tad presuditi neki drugi elementi. Veselio bih se da se Dom odbojke napuni. Volio bih to vidjeti i ponovno igrati u takvoj atmosferi. Iskreno, baš se veselim toj utakmici - kaže Marino Marelić, koji je povratkom u Mladost na poziciji korektora.

Mladostaši svakako ciljaju pobjedu, po mogućnosti s 3-0 ili 3-1 jer bi im u tom slučaju u uzvratu u siječnju na Voždovcu za prolazak dalje bila dovoljna i dva seta. Ostvare li to, u osmini finala slijedio bi novi spektakl protiv talijanskog Milana.