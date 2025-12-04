Obavijesti

Sport

Komentari 0
ODBOJKAŠKA EUROPA

Nebo u europskom debiju bolje od Ukrajinki, smiješe se Kanari

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Nebo u europskom debiju bolje od Ukrajinki, smiješe se Kanari
3
Foto: CEV

U Challenge kupu u europskom debiju Nebo iz Zaprešića izbacilo je ukrajinsku Baltu u razmaku od 24 sata. U prvoj utakmici, u kojoj je Nebo nominalno bilo gost, slavilo je 3-0, a kad su Zaprešićanke osvojile i prva dva seta u drugoj utakmici, potvrdile su prolazak

Odbojkašice zagrebačke Mladosti izborile su osminu finala CEV Kupa nakon što su u uzvratnoj utakmici u Domu odbojke svladale makedonske prvakinje Jantu Volej Kiselu Vodu 3-0 (25-11, 25-16, 25-22) poslije 67 minuta igre. U Skoplju prije tjedan dana mladostašice su također pobijedile 3-0.

- Malo nam je život zakomplicirao zadnji set. Ipak, dao sam priliku onima koji su igrali nešto manje u prvenstvu. Zadovoljan sam izvedbom jer kad smo htjeli pritisnuti, pritisnuli smo i lako dobili prvi i drugi set. Zadovoljan sam zbog igračica poput Francetić, Ivković, Vrban, Čizmar, koje su inače malo manje dobivale prostora tijekom prvenstva, a sad su igrale. Najvažnije je bilo osvojiti prva dva seta, potvrditi prolaz dalje, zato smo to odradili što brže moguće - rekao je trener Mladosti Riccardo Boieri.

Zagreb: Uzvratna utakmica šesnaestine finala CEV Kupa za žene, HOAK Mladost v Janta Volej Kisela Voda
Zagreb: Uzvratna utakmica šesnaestine finala CEV Kupa za žene, HOAK Mladost v Janta Volej Kisela Voda | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kenijka Pamella Owino bila je najučinkovitija u redovima Mladosti s 18 poena.

- Nastavili smo započeto u Skopju. Priliku su dobile mlađe igračice, pa smo jako sretne i to smo i iskoristile. Zadovoljne smo s igrom i nadam se da ćemo tako nastaviti i s Poljakinjama - poželjela je mlada srednja blokerica Mladosti Anamarija Čižmar.

U osmini finala Mladost u siječnju čeka poljska ekipa Radom koja je s dvije 3-0 pobjede izbacila češki Olomouc. Europski je put, pak, završila Ribola Kaštela, koja je i u uzvratu u Mađarskoj izgubila od Bekescsabe 0-3.

U Challenge kupu u europskom debiju Nebo iz Zaprešića izbacilo je ukrajinsku Baltu u razmaku od 24 sata. U prvoj utakmici, u kojoj je Nebo nominalno bilo gost, slavilo je 3-0, a kad su Zaprešićanke osvojile i prva dva seta u drugoj utakmici, potvrdile su prolazak dalje. Ukrajinke su, nakon rotacija, došle do pirove pobjede 3-2. Lucia Babić ostvarila je 14 poena.

U sljedećoj rundi nebašicama se smiješi let na Tenerife. Las Palmas i švicarski Cheseaux u četvrtak igraju uzvrat, Španjolke su u gostima slavile 3-0.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Doktorica iz Tuzle dala je vječno obećanje zvijezdi tenisa
POD POLARNIM SVJETLOM

FOTO Doktorica iz Tuzle dala je vječno obećanje zvijezdi tenisa

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (33) dogurao je prošlog ljeta do polufinala ATP turnira u Umagu. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle, koju je odlučio oženiti
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Ždralovi - Rijeka 1-4: Gosti bili u šoku pa u nastavku proigrali i izborili četvrtfinale
OSMINA FINALA KUPA

VIDEO Ždralovi - Rijeka 1-4: Gosti bili u šoku pa u nastavku proigrali i izborili četvrtfinale

Rijeka je doživjela veliki šok u petoj minuti kada je Nikolić zabio za vodstvo Ždralova. S 1-0 išlo se na odmor, a onda je prvak Hrvatske zaigrao kako treba i okrenuo susret. Zabili su Vignato i tri gola Čop

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025