Nebo u europskom debiju bolje od Ukrajinki, smiješe se Kanari

Odbojkašice zagrebačke Mladosti izborile su osminu finala CEV Kupa nakon što su u uzvratnoj utakmici u Domu odbojke svladale makedonske prvakinje Jantu Volej Kiselu Vodu 3-0 (25-11, 25-16, 25-22) poslije 67 minuta igre. U Skoplju prije tjedan dana mladostašice su također pobijedile 3-0.

- Malo nam je život zakomplicirao zadnji set. Ipak, dao sam priliku onima koji su igrali nešto manje u prvenstvu. Zadovoljan sam izvedbom jer kad smo htjeli pritisnuti, pritisnuli smo i lako dobili prvi i drugi set. Zadovoljan sam zbog igračica poput Francetić, Ivković, Vrban, Čizmar, koje su inače malo manje dobivale prostora tijekom prvenstva, a sad su igrale. Najvažnije je bilo osvojiti prva dva seta, potvrditi prolaz dalje, zato smo to odradili što brže moguće - rekao je trener Mladosti Riccardo Boieri.

Zagreb: Uzvratna utakmica šesnaestine finala CEV Kupa za žene, HOAK Mladost v Janta Volej Kisela Voda | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kenijka Pamella Owino bila je najučinkovitija u redovima Mladosti s 18 poena.

- Nastavili smo započeto u Skopju. Priliku su dobile mlađe igračice, pa smo jako sretne i to smo i iskoristile. Zadovoljne smo s igrom i nadam se da ćemo tako nastaviti i s Poljakinjama - poželjela je mlada srednja blokerica Mladosti Anamarija Čižmar.

U osmini finala Mladost u siječnju čeka poljska ekipa Radom koja je s dvije 3-0 pobjede izbacila češki Olomouc. Europski je put, pak, završila Ribola Kaštela, koja je i u uzvratu u Mađarskoj izgubila od Bekescsabe 0-3.

U Challenge kupu u europskom debiju Nebo iz Zaprešića izbacilo je ukrajinsku Baltu u razmaku od 24 sata. U prvoj utakmici, u kojoj je Nebo nominalno bilo gost, slavilo je 3-0, a kad su Zaprešićanke osvojile i prva dva seta u drugoj utakmici, potvrdile su prolazak dalje. Ukrajinke su, nakon rotacija, došle do pirove pobjede 3-2. Lucia Babić ostvarila je 14 poena.

U sljedećoj rundi nebašicama se smiješi let na Tenerife. Las Palmas i švicarski Cheseaux u četvrtak igraju uzvrat, Španjolke su u gostima slavile 3-0.