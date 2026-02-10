Obavijesti

LIJEPA GESTA

Spektakularan doček futsalaša u dubrovačkom Gospinom Polju

Piše Ivan Kužela,
Dubrovnik: Svečani doček Marka Kuraje, brončanog reprezentativca hrvatske futsal reprezentacije | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Jedan od heroja iz napete utakmice Hrvatske i Francuske za treće mjesto na Europskom prvenstvu u futsalu Marko Kuraja dočekan je u Gospinom Polju. Nazočni su bili njegovi suigrači, fanovi i najbolji prijatelji

Admiral

Hrvatska futsalska reprezentacija nije stala sa slavljem nakon povijesne bronce koju su naši futsalaši osvojili u Sloveniji. U nedjelju su stigli u Zagreb, a u ponedjeljak su bili kod premijera Andreja Plenkovića na prijemu u Banskim dvorima te kod gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Većina heroja vraća se u svoja rodna mjesta da proslave broncu s obitelji, pa tako i Marko Kuraja.

POGLEDAJTE VIDEO DOČEKA: 

Pokretanje videa...

Dubrovnik: Svečani doček Marka Kuraje, brončanog reprezentativca hrvatske futsal reprezentacije 01:26
Dubrovnik: Svečani doček Marka Kuraje, brončanog reprezentativca hrvatske futsal reprezentacije | Video: 24sata/pixsell

Kuraja, nogometaš Squarea iz Dubrovnika je svečano dočekan u Gospinom Polju. Mnogi prisutni nagradili su ga aplauzom i bakljama da uveličaju doček sjajnog futsalaša. Prisutan je bio i gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković, župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaž Pezo i predsjednik županijskog nogometnog saveza Ivo Jerković

POGLEDAJTE GALERIJU DOČEKA:

Dubrovnik: Svečani doček Marka Kuraje, brončanog reprezentativca hrvatske futsal reprezentacije Dubrovnik: Svečani doček Marka Kuraje, brončanog reprezentativca hrvatske futsal reprezentacije Dubrovnik: Svečani doček Marka Kuraje, brončanog reprezentativca hrvatske futsal reprezentacije
7
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Kuraja se oglasio i zahvalio svim prisutnima.

- Hvala svima što ste došli i što ste uz mene. Hvala i mojim suigračima iz Squarea, bez vas ovo ne bi bilo moguće. Nadam se da će biti još ovakvih uspjeha i da ću sa Squareom jednog dana osvojiti naslov Hrvatske. 

