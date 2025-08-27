Spektakularan završetak 29. Plazma Sportskih igara mladih

Na splitskoj Rivi svečano je zatvorena 29. sezona Plazma Sportskih igara mladih, najveće sportsko-amaterske manifestacije u Europi, koja je ove godine okupila čak 353.848 djece i mladih iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije. Uz natjecanja u 10 sportskih disciplina, Igre su i ove godine promovirale ekološku svijest kroz projekt Zero Waste – Budi dio igre – Čuvajmo naš planet.

Finala Coca-Cola Cupa: Slavlje Vatrenih i ŽFK Mačve

Sudionici iz četiri zemlje natjecali su se u Splitu, a vrhunac događanja bila su finala Coca-Cola Cupa, najvećeg malonogometnog turnira u Europi, s čak 143.992 nogometašica i nogometaša. Medalje najboljima dodijelili su legendarni nogometaš Aljoša Asanović, zlatna olimpijka Barbara Matić, bivši nogometaš Mirko Hrgović te predsjednik Igara Zdravko Marić. 🏅 Zlatnu medalju u muškoj kategoriji osvojila je ekipa Vatreni (Hrvatska), dok su u ženskoj kategoriji slavile nogometašice ŽFK Mačva (Srbija).

Poruke podrške s pozornice

Na svečanoj ceremoniji zatvaranja prisutnima se obratio predsjednik Igara Zdravko Marić, istaknuvši:

“Zahvaljujem svima na podršci, posebno našim sponzorima. Veliko hvala ministru turizma i sporta Tonču Glavini te predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću što su večeras s nama. Ipak, najveća zahvala uvijek ide djeci – jer upravo oni iz godine u godinu prepoznaju Igre i daju im smisao. Bez njih Igre ne bi postojale; oni su razlog zašto postojimo i sva djeca za nas su pobjednici.”

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, dodao je:

“Split je najsportskiji grad na svijetu i zato će sport i sportske manifestacije uvijek imati našu podršku. Igre su važan dio te priče i posebno čestitam organizatoru Zdravku Mariću. Vjerujem da ćemo i dalje surađivati i zajedno promovirati Split i sve ono najbolje što sport donosi.”

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina uputio je snažnu poruku mladima:

“Draga djeco, svi vi koji ste ovdje večeras i koji ste proveli prekrasne dane u Splitu – čestitam vam na vašem velikom sportskom uspjehu! Mi smo ovdje zbog vas, zbog vaših današnjih uspjeha, ali i svih onih koje ćete tek ostvariti u životu. Siguran sam da će vam sport na tom putu biti snažan oslonac i velika pomoć. Sport će vas naučiti kako biti bolji u svemu što radite. Zato je moja topla preporuka – bavite se sportom. Sport će vam pomoći da sutra budete snažniji, kvalitetniji i spremniji za svaki izazov koji život donosi, ali i donijeti mnogo lijepog u životu, a isto tako i da ćete vi, kroz svoje uspjehe i trud, donijeti mnogo dobrog našem društvu.”

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović prisjetio se vlastitih sportskih dana:

“Kad sam bio dječak, život mi se vrtio između škole, dvorane i igrališta. I u stvari sva lijepa sjećanja, a puno ih je takvih, pamtim sa sportskih terena. I sva natjecanja koja nisu bila profesionalna, koja nikad nisu bila grčevita, nikad nisu bila zla… Bila su lijepa, kao ovo vaše lijepo natjecanje. Nakon puno godina i puno razgovora sa Zdravkom Marićem, mojim domaćinom danas ovdje, došao sam i jako mi je drago. Nastavite tako, družite se, natječite se. Nije najvažnije tko će pobijediti, ali treba se natjecati za rezultat. Još jednom pozdrav Splitu, pozdrav svima vama koji ste večeras ovdje. I ne znam vidimo li se dogodine, ali lijepo je da smo se vidjeli ove godine.” “Živjeli! Dalmacijo, k’o blistav cvijet.”

Regionalna podrška i sportska zajednica

Na ceremoniji zatvaranja sudjelovali su i brojni uglednici: Zoran Gajić (ministar sporta Srbije), Mitja Blaganje (Ministarstvo turizma, gospodarstva i sporta Slovenije), Stipe Čogelja (zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije), Mladen Drnasin (predsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza), Haris Pavletić (predsjednik Hrvatskog akademskog sportskog saveza), Dimitris Rompis (Coca-Cola HBC), Adrian Ježina (Telemach), Hrvoje Prkačin (Europlakat Hrvatska), Vinko Kovačić (The Coca-Cola Company), Josip Komar (AC hotel Split by Marriott), Ivica Tucak (izbornik Hrvatske vaterpolske reprezentacije), te sportaši Slaven Bilić, Barbara Matić, Mario Stanić, Drago Vuković, Anđelo Šetka, Petar Metličić, Mirko Hrgović i mnogi drugi.

Predstavnica generalnog sponzora tvrtke Bambi, Jovana Vazić, istaknula je:

“Ono što sportske igre mladih čini jedinstvenima su radost, druženje i jednake šanse za sve. Vjerujte u sebe, budite najbolji što možete, ali nikad ne zaboravite biti i pravi prijatelji, na terenu i van njega. To su vrijednosti koje nas sve povezuju.”

Glazba, ples i televizijski prijenos

Uz spektakularni vatromet, glazbene i plesne izvedbe, večer je završila dvosatnim koncertom Luke Nižetića. Program su vodili Maja Kolak i Frano Ridjan, a prijenos je emitiran na Sport klub, Arena sport i N1 televizijama u 9 zemalja diljem Europe.

Plazma Sportske igre mladih od osnutka su okupile više od 3.440.000 djece i mladih, a sva natjecanja su u potpunosti besplatna. Disciplina je mnogo: Coca-Cola Cup, Tommy turnir u malom nogometu, HEP turnir u rukometu, Kinder joy turnir u košarci, graničar i atletika u sklopu Telemach Dana sporta, Paket24 cup u tenisu, odbojci, stolnom tenisu, odbojci na pijesku te FIDE turnir u šahu.