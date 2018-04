Sumo hrvao se s Jamesom, a onda tricama uništio Cleveland

Sve je nakon samo tri minute 'mirisalo' na lošu večer Bojana Bogdanovića. Na brzinu je skupio dvije osobne, trener ga je sjeo na klupu, a Cavsi su počeli stvarati prednost. Do poluvremena su imali imali 17 poena razlike, a jedini koji je nešto odigrao kod Pacersa bio je naš Bogdanović. U prvom dijelu ubacio je 11 poena, ali to kraj razigranog Jamesa i Lovea u podršci, jednostavno nije bilo dovoljno. Pogotovo kad je ostatak Pacersa više manje statirao prve 24 minute.

Ali nakon odmora eto nekih novih Pacersa koji su počeli 'hraniti' Bogdanovića, A i kad nisu, Babo je svejedno trpao. Zabio je ukupno 30 (šut 11/15) poena za 36 minuta na parketu, uz nevjerojatno dobru tricu (7/9).

Bojan Bogdanovic is on fire! 🔥🔥



Consecutive triples puts the @Pacers on top 84-77! #Pacers



5:40 left in the 4th on @ESPNNBA pic.twitter.com/tjdO1DTptk — NBA (@NBA) April 21, 2018

BOJAN BOGDANOVIC FROM WAY OUTSIDE pic.twitter.com/nJhoY7kro4 — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) April 21, 2018

Uz trice, uspio je patentirati i novi način čuvanja LeBrona Jamesa, a usput je izmisilio i novi sport - sumo košarku.

Bojan Bogdanovic led with the head on his hit, should be a 15 yard penalty and automatic first down pic.twitter.com/NhdZXhrStS — NOTSportsCenter (@NOTSportsCenter) April 21, 2018

Bojan Bogdanovic tries to tackle LeBron 😂 terrible form he need to keep his head up pic.twitter.com/TAfrB24mJx — BLACK SPORTSCENTER (@VersaceBoyEnt) April 21, 2018

- Naša energija se promijenila u drugom dijelu. Publika nam je dala dodatnu energiju. Igrali smo sjajnu obranu - rekao je Bogdanović nakon utakmice, a onda je pohvalio i svog suigrača Oladipa.

- Cijelo vrijeme me pronalazio. To je tajna uspjeha večeras - dodao je Bogdanović, koji je (iako je to jedna od najofucanijih fraza u novinarstvu moram je upotrijebiti) sinoć ostavio srce na terenu. I dao ne 110, nego 200 posto. Uspio je obuzdati LeBrona koji je sa "samo" 26 poena bio najbolji kod Cavsa, a u napadu je tricama odlučio utakmicu.

I lopta je cijelo vrijeme biila okrugla...

Osim Bogdanovića, kod Pacersa su solidni bili Oladipo s 18 poena, ali uz užasnu tricu (1/8) i Thaddeus Young s 12 poena i 7 skokova. Kod Cavsa je, osim Jamesa, nešto odigrao i Kevin Love (19 poena).

Pacersi vode u seriji 2-1