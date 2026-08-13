Spektakularni kup za kraj Državne završnice 30. sezone Plazma Sportskih igara mladih

Ovo ljeto Rijeka je ugostila više od 2.500 finalista Plazma Sportskih igara mladih. Vrhunac Državne završnice bio je najveći malonogometni turnir u Europi, Coca-Cola Cup s kvalifikacijskim turnirima započeo je još u siječnju, a do kraja lipnja održano je 155 turnira na kojima se natjecalo više od 50.000 nogometašica i nogometaša.

Najbolje ekipe Coca-Cola Cupa u godištima 2011. i 2008. godište i mlađi borile su se za titulu prvaka Državne završnice. Coca-Cola Cup osmišljen je kao društveno odgovorna platforma za promicanje sportskih vrijednosti među mladima, fair play i timskog duha, a na terenima u Zametu, Srdočima i Kastvu gledali smo izvrsne nogometne poteze. Ekipa Balki i prijatelji (Karlovac) zlatna je u kategoriji 2008. godište i mlađi, a MNK Futsal Pula najbolja je ekipa u kategoriji 2011. godište i mlađi.

Foto: Karlo Sutalo

Već šestu godinu zaredom, u suradnji s Uefa Foundation for Children, na čelu s ambasadorom Igara i predsjednikom Uefe Aleksanderom Čeferinom, organiziraju nogometne turnire za djevojke i tako potiču razvoj i promociju ženskog nogometa. Rezultat je sve veći broj djevojaka koje se svake godine uključuju u natjecanja, ove je godine zaigralo više od 6.000 mladih nogometašica. Najbolje među njima bile su nogometašice ŽNK Arena Pula.

Buduće nogometne nade u Rijeci podržali su Matjaž Kek, nogometni trener, Luka Brkljača, kondicijski trener, Franko Andrijašević, nogometaš i Dunja Štokan, instruktorica HNS-a, te im uručili medalje i priznanja.

Odigrana su i finala Tommy turnira u malom nogometu do 12 godina, a ekipa Zadarnova novi je Državni prvak. Zlatne ekipe u odbojci na prijesku su Tuljani iz Rijeke I Mile iz Opatije.

Foto: karlo šutalo

Lijepu poruku fair playa, unatoč porazu u finalu, poslao je SIM-ovac: “Mi smo ekipa Elkem iz Križevaca, osvojili smo drugo mjesto. Još nam je mala tuga, ali trebamo biti ponosni na sebe kako smo igrali. Ovo je bilo jedno lijepo iskustvo, stekli smo nove prijatelje u Rijeci i lijepo se zabavili. Čestitam pobjednicima i svim ekipama na borbenoj igri.”

Šah je jedna od posebno popularnih disciplina na Igrama, a na Wiener osiguranje turniru titulu najboljih do 11 godina odnijeli su Alan Katušić i Ema Poljak Ljubić, dok su zlatni do 15 godina Petra Vidić i Tin Biti. U suradnji s Hrabrim telefonom i Wiener osiguranjem održana je i interaktivna radionica Mentalna higijena, usmjerena na osvještavanje važnosti brige o mentalnom zdravlju djece i mladih.

Najbolje ekipe i pojedinci već idući tjedan putuju u Split na veliku Međunarodnu završnicu koja se održava od 17. do 22. kolovoza.