Splićani slave 20 godina golfa, rođendan uveličao i Toni Kukoč

Golf klub Split 1700 slavi 20. obljetnicu svog osnutka kao i jednaki broj godina aktivnog igranja golfa u Splitu. U tom dogom razdoblju promijenilo se jako puno, počelo je s nekoliko pokušaja grupice entuzijasta na močvarnoj livadi na ušću rijeke Žrnovnice u more, a na istom mjestu danas je teren sa šest rupa, vježbalište i klupska kućica sa svim potrebnim sadržajima. No splitski, i ne samo splitski golferi sanjaju bolju budućnost, izgradnju nekoliko terena koji bi bili zamašnjak golfa kao sporta, ali i turističke ponude.

- Usvojen je akcijski plan, oformljena međuresorna komisija koja radi na pravilnicima kako bi se osigurao povoljniji otkup zemljišta. Nadamo se da će i naš teren ući u taj program – kaže predsjednik kluba Jurislav Ursić i dodaje:

- Najizglednije lokacije za prve terene su Prokljansko jezero i otok Cres gdje bi bila izgrađena četiri terena, a do 2023. je planirana izgradnja čak 14 teran u cijeloj Hrvatskoj.

Ursić je ponosan na uspjehe svog kluba koji je u 20 godina napravio jako puno u infrastrukturnom i rezultatskom smislu.

- Sve što vidite djelo je ruku članova kluba koji su dali puno za klub svojim radom i sredstvima. Naš plan i želja je da se teren proširi na devet rupa. Unatoč neadekvatnim uvjetima osvojili smo četiri naslova prvaka Hrvatske, jedna u pojedinačnoj, jedan u ekipnoj i dva u juniorskoj konkurenciji. Mislim da su to zavidni rezultati.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

A jedna od najboljih, svakako i najpoznatijih splitskih golfera je i proslavljeni košarkaš Toni Kukoč, koji doduše ne živi u Splitu, ali je član kluba z koji nastupa, i koji je osvojio pojedinačni naslov prvaka Hrvatske 2011. godine.

- Ne mogu suditi jesam li ja najpoznatiji ili najbolji, ali mogu reći da sam bio jedan od začetnika ovoga sporta u Splitu i da mi je drago da se još uvijek igra. Za nas bi bilo važno da se napravi još barem dva terena u Dalmaciji, pa i više, jer vjerujem da Dubrovnik, Split, Šibenik i Zadar i svi ostali veći gradovi imaju prostora za to, što bi puno značilo ne samo za gol kao sport, nego i za produženje turističke sezone – kazao je Kukoč i dodao:

- Što se tiče naslova prvaka, mogu slobodno reći da mi je to jedna od najdražih trofeja van košarke. Za ono vrijeme je to bila velika stvar, jer nisam znao kako ću se snaći u novom sportu, kako ću se nositi s ljudima koji taj sport dugo treniraju i igraju... Bio sam svjestan da mi se neće ništa dogoditi samo od sebe, samo zato što sam bio poznati košarkaš.

Mi 'bogajemo', takvi smo

Iako je karijera profesionalnog košarkaša uzela danak na zdravlju, Toni se ne predaje.

- Bilo bi puno bolje i lakše da mogu normalno hodati i da mi srcu ne smetaju vrućine, ali prilagodim se. Sad kad sam prešao 50 godina, mogu igrati i ''senior tour'' i koristiti autić za prijevoz između rupa...

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Toni je otkrio i što je to tako zarazno u naoko jednostavnoj igri.

- Golf je sport koji te ne ostavlja ravnodušnim, ili ga voliš ili ne. Sve je u tom prvom danu kad uzmeš palicu. Ako dobro udariš lopticu i ona odleti daleko, pravilno... doći ćeš i sutra. Ako ne, onda će to ostati glupi sport.... A zarazan je i zbog toga što se stalno boriš s terenom i samim sobom. Što ga bolje igraš želiš napredovati. Ljudi koji imaju ''handicap'' 20 i odigraju 85, sve im je super. A kad dogodine spuste rezultat na 75, razmišljaju da su mogli i bolje. I za par godina kad dođu na ''par'' igru, žale za tri ''pata'' koja su promašili... Uvijek želiš bolje, a nije to baš tako lako, i uvijek gledaš samo ono što je bilo loše, što si napravio krivo, gdje nisi imao sreće, a nitko ne gleda kad ti se loptica odbije sretno.... U svakoj igri, pa i u golfu, imaš i sreće i nesreće, i što ga više treniraš, to si bolji.

Golf je sport koji traži unutarnji mir i stabilnost, nema mjestu nervozi, što baš i nije svojstveno Dalmatincima.

- Činjenica je da treba kontrolirati živce i glavu, i što ti to više polazi za rukom, to ćeš bolje odigrati. A mi smo takvi, ''bogajemo'', ''pi...ramo'', bacamo palice, što baš i ne pomaže.

Foto: Boris Ščitar/Večernji list

Toni golf uglavnom igra u Americi, s glumcima, businesmanima i sportašima. Koji se baš i ne nerviraju previše...

- Oni to doživljavaju kao hobi, ljubav, ne troše se na nervima, nego uživaju i opuštaju se. Ali ''trash talk'' je obavezan, to je jedina stvar koja nas razlikuje od profesionalaca. Prije i poslije udarca provokacije i dizanje živaca protivniku su obaveza, ha, ha...

Kao i na terenu, prednjači Michael Jordan. Ponekad se ''stari Bulls'' sretnu i na terenu.

- Ne okupljamo se organizirano, ali se sretnemo, jer ta ''stara garda'' Jordan, Harper, Pippen, Grant, Kerr, Wennington... igraju golf. Igra i Ray Allen, dobar je i Steph Curry, on čak dobiva i pozivnice za profesionalne turnire....

Razlika između poimanja golfa u Americi i kod nas je ogromna.

- Teren je osnova svega, kad bi se kod nas napravili kvalitetni tereni na kojima bi se moglo vježbati i igrati mislim da bi se našlo i igrača, zaljubljenika u gol. Teren je prvi preduvjet. Meni je teško razumjeti i odgovoriti na pitanje zašto kod nas golf nije popularan, ja to pokušavam 20 godina razumjeti. Da se radi o državi u kojoj pada snijeg 8 mjeseci godišnje, razumio bih, ali mi živimo u podneblju gdje se golf može igrati 10 mjeseci godišnje, država smo u kojoj je turizam jako važan, i ne vidim zašto se ne bi mogla sezona produžiti s tih desetak golf terena. Ako može Portugal, možemo i mi, pogotovo sad kad smo poznati, kad svi žele doći u Hrvatsku... - rekao je Toni Kukoč.

