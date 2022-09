Splićanima pripao prvi derbi: Nova Cibona pala u završnici

Na otvaranja nove košarkaške sezone Split je pred oko 1.000 na Gripama lakše od očekivanoga slavio nad Cibonom 84-71. Bolji od ostalih kod domaće momčadi bili su Shorter (21 koš, 9koševa i 5 asistencija), Đogo (14 koševa) te mladi Runjić koji je uobičajenom arsenalu svojih kvaliteta večeras dodao i šut pa je na koncu zaključio utakmicu sa 16 koševa uz tri trice.

Uoči početka sezone i iz jednog i iz drugo tabora, pa i iz trećeg – Zadra - stizale su redom najave o problemima. No unatoč tome momčadi su se nekako posložile, Split je zadržao Shortera i Runjića, doveli su reprezentativca Mavru te Đogu i Nelsona, vratili svoje nekadašnje igrače Kalajžića, Gizdavčić i Šarića..., dok je Cibona ostala bez sva četiri svoja dragulja, Brankovića, Prkačina, Gnjidića i Nakića. Doveli su na mjesto trenera svog nekadašnjeg igrača Josipa Sesara, koji je potpuno presložio momčad u kojoj je ostao samo Radovčić.

U prvoj četvrtini igralo se koš za koš, a do prve opipljive prednosti domaća je momčad stigla tek u 12. minuti, tricom Gizdavčića stigli su na 22-17. No vrlo brzo su gosti anulirali tu prednost, Kapusta je par minuta nakon toga tricom i svojim sedmim pogotkom poravnao. I nije se na tome zaustavio, do kraja prvog poluvremena iskusni bek utrpao je 12 koševa, za minimalno vodstvo svoje momčadi 34-35.

Drugo poluvrijeme gosti su otvorili puno bolje, iskoristili su neodlučnost žutih na otvorenim šutevima i serijom 6-0 stigli do 34-41. Subotić je pozvao minutu odmora i od tog je trenutka sve krenulo na bolje po njegovu momčad, proradila je obrana, u svega dvije minute okrenuli su na 48-43 i onda tu prednost povećavali do kraja treće četvrtine koja je završila rezultatom 62-57. Raspucali su se Đogo i Runjić, Mavra i Shorter su sigurno vodili momčad...

Što je utakmica odmicala kraju gosti su padali, a žuti dodavali gas. Nakon što je Shorter zabio tricu za 76-59, a potom i Mavra za 84-64 i praktično riješio pitanje pobjednika večerašnjeg susreta, Subotić ih je izvukao iz igre i dao priliku gledateljima da ih nagrade pljeskom za odobrio igru i prvu pobjedu. Utakmicu je u sklopu svoje turneje posjeta potencijalnim reprezentativcima u živo gledao i sportski direktor reprezentacije Aleksandar Petrović, no teško da je večeras mogao vidjeti nešto što već nije znao...

Trener Cibone Josip Sesar nije bio zadovoljan izvedbom svoje momčadi:

- Imali smo dobar ritam u prvom poluvremenu, pa i u trećoj četvrtini, ali Split je nakon toga uzeo utakmicu pod kontrolu, sasjekli su nas i pobijedili. Šteta što ovo nije bilo na televiziji da svi vide, puno je mladih igrača koji trebaju raditi i učiti te zaslužiti ovo što im se večeras dogodilo.

Najbolji u njegovoj momčadi bio je Kapusta s 14 koševa i pet asistencija.

S druge strane trener Splita Subotić je odmah nakon utakmice spuštao loptu na zemlju:

- Zadovoljni smo pobjedom, svjesni smo da je početak sezone i da će biti uspona i padova jer se tek slažemo. Energetski i obrambeno smo dobro izgledali, znali smo gdje i kako napadati i to se na koncu pokazalo uspješnim. Svi su odigrali svoju rolu, Mavra i Shorter kao najiskusniji, Juka, Mate, Lovre... Prva je utakmica, ljudi su se zaželjeli košarke i drago mi je da smo im poklonili pobjedu. Čeka nas teška utakmica, kratki smo, ovi mladi su zeleni i moraju se dokazivati i učiti, idemo u Podgoricu protiv jednog favorita ABA lige, pokušat ćemo iskoristiti i minimalne šanse koje imamo.

