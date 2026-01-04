Split angažirao Amerikanca s bogatim europskim iskustvom

Košarkaški klub Split predstavio je novo pojačanje. Žuti su do kraja sezone angažirali američkog centra Demajea Wigginsa, 28‑godišnjaka iz Toleda (Ohio), visokog 206 centimetara i teškog 109 kilograma. Wiggins bi se treninzima momčadi trebao priključiti početkom idućeg tjedna.

Novi centar Splita stiže iz kineskog Shenzhena, dok je aktualnu sezonu započeo u grčkom Karditsasu. Iza sebe ima bogato europsko iskustvo u Češkoj, Latviji, Bugarskoj, Mađarskoj, Njemačkoj i Španjolskoj, što ga čini jednim od iskusnijih američkih igrača koji su posljednjih godina stigli na Gripe.

Wiggins nije skrivao zadovoljstvo dolaskom u Split.

- Uzbuđen sam što sam dio obitelji Splita. Došao sam u klub s pobjedničkom poviješću na svim razinama i s mnogo sjajnih igrača koji su nosili žuti dres prije mene. Momčadi ću donijeti energiju i učiniti sve što je potrebno kako bismo ostvarili što više pobjeda - poručio je novi centar Žutih.

Dolazak Wigginsa trebao bi dodatno ojačati unutarnju liniju momčadi uoči zahtjevnog nastavka sezone, a iz kluba su mu poželjeli dobrodošlicu uz poruku: "Demajeo, dobrodošao na Gripe!".

Foto: kk split