Obavijesti

Sport

Komentari 0
POTPIS NA GRIPAMA

Split angažirao Amerikanca s bogatim europskim iskustvom

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Split angažirao Amerikanca s bogatim europskim iskustvom

Split doveo američkog centra Wigginsa. Stiže iz Kine s bogatim europskim iskustvom. "Uzbuđen sam biti dio obitelji Splita", poručuje Wiggins.

Košarkaški klub Split predstavio je novo pojačanje. Žuti su do kraja sezone angažirali američkog centra Demajea Wigginsa, 28‑godišnjaka iz Toleda (Ohio), visokog 206 centimetara i teškog 109 kilograma. Wiggins bi se treninzima momčadi trebao priključiti početkom idućeg tjedna.

Novi centar Splita stiže iz kineskog Shenzhena, dok je aktualnu sezonu započeo u grčkom Karditsasu. Iza sebe ima bogato europsko iskustvo u Češkoj, Latviji, Bugarskoj, Mađarskoj, Njemačkoj i Španjolskoj, što ga čini jednim od iskusnijih američkih igrača koji su posljednjih godina stigli na Gripe.

Wiggins nije skrivao zadovoljstvo dolaskom u Split.

- Uzbuđen sam što sam dio obitelji Splita. Došao sam u klub s pobjedničkom poviješću na svim razinama i s mnogo sjajnih igrača koji su nosili žuti dres prije mene. Momčadi ću donijeti energiju i učiniti sve što je potrebno kako bismo ostvarili što više pobjeda - poručio je novi centar Žutih.

Dolazak Wigginsa trebao bi dodatno ojačati unutarnju liniju momčadi uoči zahtjevnog nastavka sezone, a iz kluba su mu poželjeli dobrodošlicu uz poruku: "Demajeo, dobrodošao na Gripe!".

Foto: kk split

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: RB Leipzig želi 'vatrenog', Slovenac u Varaždin
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: RB Leipzig želi 'vatrenog', Slovenac u Varaždin

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde
FOTO: ZALJUBLJENI PAR

Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde

Marco Verratti, bivši PSG-ov as, viđen je s manekenkom suprugom Jessicom Aidi na Parku prinčeva! Njihova filmska ljubavna priča počela je 2019. u pariškom restoranu, a jedan je podatak oko njih frapantan
DOZNAJEMO Livaković je sve dogovorio s Dinamom, sljedeći tjedan se priključuje momčadi?!
VRAĆA SE DOMA

DOZNAJEMO Livaković je sve dogovorio s Dinamom, sljedeći tjedan se priključuje momčadi?!

Važnu ulogu u ovoj priči ima i Andy Bara koji na sve načine pokušava smekšati Turke, privoliti ih da daju "zeleno svjetlo" za Livakovićev povratak u Maksimir, a to bi se moglo dogoditi uskoro

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026