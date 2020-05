Split bi Ukića i Perića, Cibona i Zadar se tuku oko Šibenčanina

Pandemija korona virusa itekako je udarila i po 'džepovima' sportskih klubova, a iznimka nisu ni oni hrvatski, no usprkos tomu nekima je i pomogla, pa će tako Hrvatska imati čak tri predstavnika u ABA ligi sljedeće sezone.

A oni su zasad itekako aktivni oko dovođenja igrača!

Split, koji je dosad igrao u ABA 2 ligi, svjestan je da u rangu više ipak neće biti tako lako. Stoga su se 'žuti' odmah bacili na dovođenje potencijalnih pojačanja, a dvojica igrača koja se zasad najviše spominju pravi su 'kapitalci'.

Prvi je Roko Ukić, igrač koji je u Splitu ponikao i od tamo pokrenuo svoju bogatu europsku karijeru uz dio vremena provedenog i u NBA ligi. Splićani su itekako zaigrani za njega, no tu postoji više potencijalnih problema, od kojih je najveći taj da Ukiću još traje ugovor s francuskim Antibesom. Uz to, i on sam je ranije rekao kako mu iznimno paše igrati u klubu gdje broj utakmica nije velik kako bi se sačuvao, a u Splitu bi sljedeće sezone imao dvije utakmice tjedno tako da bi mu se trebala dozirati minutaža.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Drugo ime je 34-godišnji Hrvoje Perić koji trenutačno nastupa u elitnom rangu talijanske košarke. Perić je također bitan dio karijere proveo u Splitu, od 2002. do 2008. godine, a već se duže vrijeme nalazi u Italiji gdje je nekoliko sezona nastupao i za moćnu Reyer Veneziju s kojom je pored moćnih klubova poput milanskog Armanija uspio osvojiti talijansko prvenstvo.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U međuvremenu, predsjednik Zadra Željko Žilavec otkrio je kako su trenutačno zagrijani za potpis još dva igrača, a ostatak rostera po želji bi složio novi trener.

Nakon što su ranije produljili suradnju s Domagojem Vukovićem, sada je cilj to isto napraviti i s Dominikom Mavrom, otkrio je Žilavec, prenosi Zadarski list:

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

- Imali smo želju potpisati Vukovića za buduće razdoblje i to smo isto riješili. Također nam je želja na sličan način vezati za klub i Mavru jer su to dvojica igrača koje bi bilo koji trener poželio u momčadi.

Uz to, cilj im je dovesti i 20-godišnjeg Šibenčanina Tonija Nakića. Talentirano krilo Šibenke debitiralo je za reprezentaciju i zasigurno je među samom elitom igrača u hrvatskoj košarci. Ipak, postoje dvije prepreke: visoka odšteta i još kandidata. Glavni konkurent za dovođenje Nakića je zasigurno Cibona, koja ga je htjela i prošle godine, a ništa se nije promijenilo ni ove.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Postoje određene prepreke. Mislim tu na odštetu koju je postavio njegov klub i koja je dosta velika, a mislimo da je u ovoj situaciji kad se treba paziti svaka kuna i da je dosta nerealna. Mi smo već vršili pregovore, dali smo i ponudu, a hoće li ta ponuda biti dovoljna pokazat će vrijeme. Svakako je Toni Nakić nama vrlo zanimljiv igrač - rekao je Žilavec.