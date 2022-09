Split je pravi grad vaterpola, a Hrvatska u ovakvom ambijentu može otići do kraja, sve do zlata

Hrvatska vaterpolska reprezentacija osvojila je prvo mjesto u skupini B i izborila izravan plasman u četvrtfinale Europskog prvenstva koje se igra u Splitu. Izabranici Ivice Tucka imaju četiri dana odmora prije početka nokaut faze u kojoj čekaju boljeg iz ogleda Nizozemske i Gruzije. Pravo je ovo vrijeme za podvlačenje crte, nakon tri ogleda u skupini može se konstatirati što je sve bilo dobro te što bi trebalo popraviti uoči utakmica za plasmane. Nekadanji proslavljeni reprezentativac Milivoj Bebić (63) obavlja brojne važne funkcije u vaterpolskim organizacijama, a u Splitu je delegat na utakmicama i jako je dobro upoznat sa svime što se događa u i oko naše reprezentacije, kao i među suparnicima.

- Za početak ću kazati kako sam vidio veliku motivaciju i želju kod naših igrača, što je djelomično na nekim utakmicama potaklo i emocije pa su im ruke bile malo tvrđe. Međutim moram reći i da sam jako zadovoljan jer smo nakon Malte, protiv koje smo razbili tremu, dobili jako dobru Francusku, a nakon toga i remizirali s Grcima te osvojili prvo mjesto u skupini i izborili izravan plasman u četvrtfinale – kazao nam je Bebić i nastavio:

- Bio sam delegat na utakmici Grčke i Francuske koja je završila neodlučenim rezultatom i oba suparnika je trebalo respektirati i pobijediti. Francuze smo uvjerljivo pobijedili pa to možda malo miče fokus s njihove snage, a Grci su već cijelo desetljeće jako dobri, pogotovo zadnjih par godina, što su pokazali na Olimpijskim igrama i Svjetskom prvenstvu. U takvim okolnostima naša je reprezentacija odigrala jako dobro i motivirano, i kako natjecanje bude odmicalo vjerujem da ćemo biti još i bolji, treba i njima malo vremena da se opuste i naviknu na atmosferu na bazenu. Nemojmo zanemariti da su se vratili u utakmicu u kojoj nismo u prvom poluvremenu dali nijedan gol, a za to treba mentalna snaga i svaka čast momcima na tome.

Bebić je posebno pohvalio vodstvo Saveza koji su učini sve da se prvenstvo organizira na ovako visokom nivou i da Spaladium arena bude puna.

- Oduševljen sam, ovo je sjajno i za našu reprezentaciju i za vaterpolo kao sport, stvorilo se ozračje velikog entuzijazma i mi zaista u ovakvom ambijentu možemo otići do kraja. Neće biti lako, to su pokazali rezultati i igre ostalih reprezentacija. Krug jakih vaterpolskih nacija se širi, evo, bio sam delegat na utakmici Španjolska - Nizozemska i Nizozemci su cijelo vrijeme bili u egalu i u zadnjih 20 sekundi imali igrača više i priliku za izjednačenje. Dobro je da mi i u toj svakim danom jačoj konkurenciji guramo naprijed. Tucak to zaista jako dobro izvlači, igrači daju maksimum i nadam se da će to tako ići do kraja, sve do zlata....

Malo po malo mijenja se i vaterpolska karta Europe.

- Prirodno je da se događaju smjene generacija kao i u drugim sportovima. Europa je nositelj kvalitete u svim kolektivnim sportovima, pa tako i u vaterpolu, a sve najbolje što vaterpolo ima je u Splitu. Teško se pravovremeno odreći velikih igrača i zvijezda, svi se zbog imperativa rezultata malo duže oslanjaju na njih, tako smo se i mi oslanjali na Jokovića, Bušlju, Sukna... i onda je došla smjena. To se dogodilo i Srbima koji su ostali bez Pijetlovića, Prlainovića, Filipovića..., Crnogorci više nemaju Ivovića, Španjolci su smjenu napravili samo djelomično, čeka to i Grke... Nas prirodno najviše zanima Hrvatska. Imamo kompaktu reprezentaciju, kad govorimo o mladima tu je iskočio Marko Žuvela koji je zadnjih nekoliko godina nositelj igre i u Jugu koji je naša klupska perjanica, Bijač dominira iskustvom, Vrlić jako puno svojom pojavom utječe na obrane suparnika, zbog njegove kvalitete moraju se više vraćati u zonu i ostavljati više prostora ostalima, dobro ga nadopunjuje Krapić, vanjski igrači se jako trude ali nije lako dati gol, granitne se obrane igraju...

U utorak nas očekuje četvrtfinalni ogled protiv boljeg iz ogleda Gruzije i Nizozemske, ogled koji Barakude usmjerava u borbu za medalje.

- Gruzija se stabilizirala kao jako dobra reprezentacija s puno igrača s Balkana, ne smije ih se nikako podcijeniti, a svim velikim reprezentacijama na SP su imali i pristojnu igru i rezultat, ali nećemo se zavaravati da mogu nešto ozbiljno učiniti na ovom prvenstvu. Već sam rekao da su Nizozemci odigrali egal utakmicu sa svjetskim prvacima Španjolcima, a za to moraš imati kvalitetu. Ugodno su iznenađenje, nisu za podcijeniti, i s kim god budemo igrali to će biti otvorena utakmica do kraja. Nema opuštanja, treba igrati maksimalno protiv bilo koga, baš kao što smo pokazali protiv Grka. Zbog toga sam i optimist uoči nastavka natjecanja, kao i zbog atmosfere na tribinama. Čista petica gledateljima, kao i Savezu koji je napravio sve da tribine budu pune. Ovo je nešto fenomenalno, a ja bih dodao - ovo je Split, grad vaterpola!

