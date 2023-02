Split na Gripama pred 2000 navijača slavio protiv Zadra

U susretu igranom u okviru 18. kola ABA lige Split je slavio nad Zadrom 89-85 a domaća momčad se pobjedom učvrstila u sredini ljestvice. Susret se prelomio u zadnjoj četvrtini kada je domaća momčad serijom 6-0 odvojila na pet koševa razlike a iz tog se zaostatka Zadrani nisu uspjeli vratiti.

Pred gotovo rasprodanom novouređenom dvoranom na Gripama, obje su momčadi krenule od prve minute čvrsto, pokušavajući uspostaviti dominaciju nametnuti svoj stil igre suparniku. Prvi su poveli Splićani, tricom Sullivana došli su do prvog ozbiljnijeg vodstva 8:2, no Zadrani su vrlo brzo uzvratili. Dvije prodane lopte žutih i tri promašena šuta Drežnjak je kaznio s dvije a Jordano jednom tricom, pa je Zadar serijom 0-9 otišao na 11-17. Nakon time outa momčad Srđana Subotića vratila se nakratko u igru, ali je na prvi odmor Zadar otišao s 10 koševa prednosti. Tih 17-27 u prvom je redu zasluga Darija Drežnjaka, koji je zabio 11 koševa, i Luke Božića od koga su polazili svi napadi Zadra.

Dominacija Jusupove momčadi nastavila se i u drugoj četvrtini. Split nije uspijevao realizirati čak niti otvorene šuteve pa ni akcije u kojima su njihovi najbolji igrači ostajali sami a Zadar je to kažnjavao. Tricom Jordana i Lakića otišli su na visokih 22-37 u 14. minuti. Tih 15 razlike i nije previše ako se uzme u obzir da je uz šest izgubljenih lopti domaća momčad u tim trenutcima imala i šut 2-10 za tricu, dok su Zadrani s druge strane imali 5-10. Za razliku od Zadra koji je imao jasnu viziju kako želi igrati, Splićani su se oslonili na vanjski šut koji ih u prvom poluvremenu nije služio. Na koncu se na veliki odmor otišlo s prednošću Zadra 36-51, a Split se zaustavio na 3-16 za tricu.

Treću četvrtinu Split je otvorio kao da je u pitanju nova utakmica, ušli su u drugi dio s novom energijom i s dva polaganja Nelsona i Sullivana te tricom Runjića i začas su se vratili u igru. Ali i Zadar je odgovorio, dvije trice Jordana i Žganeca opet ih vraćaju na 13 razlike 48-61. No Split je malo po malo smanjivao razliku, tricom i zakucavanjem Runjića opet su stigli do 56-61. Bila je to posve drugačija igra nego u prvom poluvremenu pa se probudila i publika. Uz njihovu podršku do kraja treće četvrtine igrači Srđana Subotića zadržali su se na -5 koji su im ostavljali nadu da u zadnjih deset minuta mogu do preokreta.

Nastavili su žuti furiozno i u zadnju četvrtinu, trica Runjića, zicer Jukića i Split se vratio u egal. Zadar se nakratko nakon tehničke pogreške Josipa Jukića vratio u prednost, no dva kontra napada Runjića i jedna Sullivana vratili su prednost na stranu Splita 78-73 četiri minuta do kraja. U tom je razdoblju brigu o najboljem igraču Zadra Božiću preuzeo Nelson i koliko toliko ga kontrolirao, barem u segmentu igre pod košem. U zadnju minutu ušlo se s prednošću Splita 82-80, Žganec je promašio tricu, Saliven je zabio i Split se odvojio na 85-80 37 sekundi do kraja. No Zadrani se nisu predavali, Jordano je zabio tricu na 22 sekunde do kraja, uslijedio je brzi prekršaj iz kojeg je Nelson zabio za plus četiri. Deset sekundi do kraja Žganec je s dva slobodna bacanja vratio nadu. Napravili su Zadrani brzi prekršaj na Shorteru, koji je bio precizan i zabio oba, što je bila točka na "i". Slavlje je moglo početi, s tribina Gripa krenula je pjesma "Večeras je naša fešta" a igrači su se našli u zagrljaju...

Gotovo 2.000 gledatelja vidjelo je na Gripama vrlo uzbudljivu utakmicu, koja je imala sve što čini utakmicu zanimljivom. I obrate, i glasnu podršku s tribina i nekoliko nadahnutih pojedinaca. Runjića koji je vratio žute u život, Shorter koji je vodio momčad u preokret, efikasnog Nelsona koji je zaustavio najboljeg igrača Zadra Božića, kome je jedna asistencija nedostajala do triple – doublea. Zadar je bio bolji u prvom, Split u drugom poluvremenu, i ne bi bilo nezasluženo da su slavili i gosti. No danas je jezičac vage pokazao na stranu Splita.

- Kao što sam i najavio, svi su večeras mogli uživati, vidjeli su pravu košarku, natjecanje dvije momčadi koje daju sve za pobjedu. Jako smo zadovoljni igrom, pogotovo u drugom dijelu i načinom na koji smo reagirali na loše prvo poluvrijeme. To će nam dati dodatnu motivaciju za dalje. Odlučilo je to što smo bili agresivni, jako su teško padali koševi, bili smo čvršći, nismo im dali lagane koševe. Momčad je ovo iznijela, ne bi valjalo izdvajati pojedince, ali Runjić je dao ekstra u broju koševa, Mavra je puno pomogao asistencijama... Nema mjesta opuštanju, već u nedjelju je nova utakmica, ovo je najbolji rezultat u ABA ligi, ali dok god matematički nismo sigurni nećemo se opuštati. Možda će biti jedna pobjeda između pozicije u doigravanju i predzadnjeg mjesta. Dosta je još utakmica... Pohvalio bih atmosferu, bilo je čak i problema s komunikacijom zbog buke, ali moramo biti zadovoljni kako je utakmica izgledala - rekao je Srđan Subotić pa dodao:

- Božić je bio asistenciju daleko od triple – doublea, a nije pozvan među 25 reprezentativnih kandidata, kako to komentirate?

Po meni svaki trener bira igrače koji njemu pašu, najgore je ako misliš da nekoga ne možeš uklopiti poa ga pozoveš. On po statistici igra vrhunsku košarku, ali ako ga Aco ne vidi onda to treba poštovati. Hrabar je to potez, uzeo je odgovornost i to je po meni u redu....

Čestitke Splitu, u prvom poluvremenu prezentirali smo lijepu košarku, trčali, šutirali, zabijali lake koševe. No upozoravao sam na njihov napadački skok. Velika je bila potrošnja pet igrača, klupa nije dala doprinos, a mislim da je bio ključa start drugog poluvremena, tri promašene trice - kaže Danijel Jusup .

Kako doživljavate ovako uzbudljiv derbi u ovakvoj atmosferi?

- Drago mi je da je interes velik, da smo prisutni na regionalnoj karti, da izlaze neki novi igrači... Što se tiče naših problema, mi smo dali komentar, napravili smo što smo mogli, što prije izbacimo te probleme iz glave, bit će nam lakše.

Kako komentirate to što Božić nije ni u 25 kandidata, ne uklapa se u izbornikovu koncepciju?

Ne uklapam se ni ja kao trener, to je slična priča...

