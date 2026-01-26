Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAKON PRODUŽETAKA

Split prekinuo niz poraza u ABA ligi. Na Gripama pao Derby

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Split prekinuo niz poraza u ABA ligi. Na Gripama pao Derby
7
Split: Split i Derby sastali se na Gripama na utakmici AdmiralBet ABA lige | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Antonio Jordano je predvodio domaćine sa 32 koša i pet skokova, dok su Demajeo Wiggins i Dario Drežnjak dodali po 14 koševa. Na drugoj strani Aleksa Ilić je zabio 31, a Darius Johnson 16 koševa

Admiral

U susretu 16. kola A skupine regionalne košarkaške ABA lige Split je na Gripama nakon produžetka pobijedio Derby sa 102-94 prekinuvši niz od pet poraza u ovom natjecanju. Bio je to derbi začelja, sudar dvije posljednje ekipe iz skupine A koje su uoči ovog kola imale skor 3-11.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Iz KK Split su ispratili Antu Grgurevića 02:20
Iz KK Split su ispratili Antu Grgurevića | Video: KK Split

Domaćin je otvorio ogled serijom 5-0, a nakon tri i pol minute igre imao je i +10 (12-2). U samoj završnici prve četvrtine Split je poveo sa 15 razlike (26-11), a u drugoj dionici "Žuti" su imali i 19 koševa prednosti (35-19), ali je crnogorski sastav do odmora smanjio na 49-37.

RAMLJAK TRAGIČAR KK Zadar na nevjerojatan način izgubio od Cedevite Olimpije!
KK Zadar na nevjerojatan način izgubio od Cedevite Olimpije!

U trećoj dionici Derby se približio na šest koševa minusa (60-54), ali je ekipa Dine Repeše do kraja četvrtine povela devet razlike. Kada je Split u posljednjoj četvrtini poveo sa 13 razlike (75-62) činilo se kako će mirno privesti susret kraju, no gosti su četiri minute prije kraja smanjili na svega tri koša minusa (77-74), da bi 3:23 prije kraja tricom Rebeca izjednačili na 77-77.

Nakon što je Wiggins zabio za 79-77, gosti su novom tricom, ovoga puta Johnsona na ulazu u zadnje tri minute poveli sa 80-79. Split je uzvratio mini serijom 6-0 za 85-80 dvije minute prije kraja. Međutim, Derby je 12.9 sekundi prije kraja izjednačio na 85-85. Split je imao napad za pobjedu, ali domaćini nisu uspjeli niti pucati prema koša, pa je susret ušao u produžetak.

Split: Split i Derby sastali se na Gripama na utakmici AdmiralBet ABA lige
Split: Split i Derby sastali se na Gripama na utakmici AdmiralBet ABA lige | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U dodatnih pet minuta Splićani su zaigrali daleko bolje, poveli su 93-87, pa 97-90, a na koncu je završilo 102-94.

Antonio Jordano je predvodio domaćine sa 32 koša i pet skokova, dok su Demajeo Wiggins i Dario Drežnjak dodali po 14 koševa. Na drugoj strani Aleksa Ilić je zabio 31, a Darius Johnson 16 koševa. Hrvatski košarkaš Mateo Drežnjak ubacio je 11 koševa za goste. U drugom susretu večeri vodeći Dubai je pobijedio FMP sa 98-82 upisavši i 14. pobjedu u nizu.

OMILJEN NA GRIPAMA FOTO Zbogom, Ante: Košarkaši, obitelj i prijatelji ispratili su Grgurevića na vječni počinak
FOTO Zbogom, Ante: Košarkaši, obitelj i prijatelji ispratili su Grgurevića na vječni počinak

Ekipu koju vodi hrvatski stručnjak Jurica Golemac, predvodili su Džanan Musa sa 21 košem, te Kabengele Tshimanga sa 16 koševa, dok su na suprotnoj strani najefikasniji bili Filip Barna sa 21 i Joshua Scott sa 18 koševa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Kapetan Luke Modrića produžio s Milanom
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Kapetan Luke Modrića produžio s Milanom

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Samo ljubav u Malmöu: Pogledajte poljupce i zagrljaje hrvatskih rukometaša na Euru
NAJVEĆA PODRŠKA

FOTO Samo ljubav u Malmöu: Pogledajte poljupce i zagrljaje hrvatskih rukometaša na Euru

MALMÖ - Nakon trijumfa nad Švicarskom hrvatski rukometaši dali su si oduška i slavili u društvu ljepših polovica i članova obitelji. Pogledajte emotivne kadrove
Hrvatica odvela Srbiju i do zlata na EP-u: Ja trojanski konj? Više to govori o onom tko je to rekao
RIJEČANKA DAJANA ZORETIĆ

Hrvatica odvela Srbiju i do zlata na EP-u: Ja trojanski konj? Više to govori o onom tko je to rekao

Učenica Pere Kuterovca, profesorica sa zagrebačkog Kineziološkog fakulteta Dajana Zoretić pripremala je Srbiju u pohodu na olimpijski i europski naslov. Sve piše u bilježnicu i ne boji se izazova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026