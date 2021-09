U prošloj sezoni Split je u svih osam ogleda slavio protiv Cibone, no na početku ove sezone karte su se ponovno miješale. Žuti su ostali gotovo bez polovine momčadi, dok su gosti dobro popunili i onako potentnu momčad s Prkačinom, Gnjidićem, Brankovićem, Drežnjakom... Kad se tome doda i da je Cibona bolje otvorila sezonu, bez poraza, dok je Split još uvijek čekao svoju prvu ovosezonsku pobjedu, nije ni čudo da su uoči susreta gosti figurirali kao favoriti.

POGLEDAJTE VIDEO: KK Split pobijedio Cibonu

No favoriti ne dobivaju utakmice, pogotovo ako im se suprotstavi borbena momčad koja od prve do zadnje minute igra obranu i tako nadoknađuje nedostatak individualne kvalitete. Najbolje je to na svojoj koži večeras osjetio Roko Prkačin, koji je u 20 minuta na parketu ostao bez koša, jedini od Cibosa, a kad se tome doda i 21 izgubljena lopta gostujuće momčadi, jasno je da je obrana donijela prvu pobjedu žutima, ali i njihovom mladom treneru Srđanu Subotiću.

- Znali smo da je jedini način za pobjedu obrana, koja nam je i dala samopouzdanje. Nismo im dali lagane koševe, borili smo se za svaku loptu, i to je na koncu presudilo. Velika je stvar da večeras nismo na prvi jači otpor protivnika potonuli, nego smo odgovorili i vratili se. Svjesni smo da nismo ni blizu onoga što bi trebali biti, ali bitno je da možemo dobiti jednu Cibonu koja je dobila sve utakmice do sada. Čampara nam je dao okomitost, Nejc Barič također, ali mi moramo igrati obranu da bi pobjeđivali. Fali nam fizike, ne možemo dugo trčati u ritmu jer nismo prošli pripreme, ali u karijeri sam bio poznat po obrani, pa sam to želio primijeniti na momčad kao trener. Drago mi je da se publika vratila na Gripe, oni su nam dali dodatni impuls pa smo odigrali utakmicu do kraja u transu i poslali im pozivnicu za četvrtak, kada nam dolazi Partizan. Nadam se da će doći u velikom broju – kazao je Subotić.

Trener Cibone Vladimir Jovanović nije uspijevao skriti razočaranje prvim porazom svoje momčadi u ovoj sezoni.

- Split je bio čvršći u svakom duelu, prebili su nas i zasluženo pobijedili. Nemamo pravo na izgovor, nismo bili pravi, izgubili smo 21 loptu, bili smo inferiorni u svim elementima i to je to. Mi smo mlada momčad, vjerujem u njih, imam strpljenja i nadam se da ćemo igrati puno bolje. Ovo je deveti poraz u nizu od Splita, meni to ne znači puno, nova je sezona i pokušao sam to ostaviti iza sebe, ali očito je da je podsvijest izašla na površinu, stegla se ruka... Definitivno nam treba jedna pobjeda da vidimo da možemo. To što je Prkačin ostao bez koša ne brine me, on je naš najmlađu igrač i ima pravo na loš dan – kazao je trener Cibone.

Na prvi ovosezonski susret na Gripe stiglo je šestotinjak gledatelja, među kojima i prvotimac Hajduka Filip Krovinović te izbornik Veljko Mršić, koji obilazi derbije u potrazi za mladim igračima koji će nositi reprezentaciju u narednim susretima kvalifikacija, u kojima neće moći računati na NBA i euroligaše. Stigli su i gradonačelnik Ivica Puljak sa svojim zamjenicima Bojanom Ivoševićem i Antoniom Kuzmanićem, kao podrška i potvrda kako klub neće biti ostavljen na cjedilu, i kako nema straha od stečaja...

Gotovo tijekom cijelog susreta igralo se koš za koš, nijedna momčad nije se odvojila na više od pet koševa prednosti sve do sredine treće četvrtine kada je Sani Čampara povezao tri trice te vratio svoju momčad u igru. Odlična obrana Splita, na kojoj inzistira trener Subotić, zapalila je malobrojnu publiku, a pečat pobjedi dao je Tonko Vuko s pet koševa kada se utakmica konačno prelomila. Na koncu je to ispalo uvjerljivih, no i te kako zasluženih 73-62, praktično bez Ukića koji tek hvata ritam i Kedže koji večeras nije ni zaigrao.