Split, Zadar i Virtus slavili u 2. kolu hrvatskog prvenstva

Košarkaši Splita, Zadra i Virtusa ostvarili su druge pobjede u isto toliko nastupa u novoj sezoni prvenstva Hrvatske, Split je na svom terenu nadigrao Kvarner sa 94-73, Zadar je kao gost bio bolji od DepoLink Škrljeva sa 107-69, dok je Virtus u susretu dvije zagrebačke momčadi svladao Dubravu sa 89-84.

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Pokretanje videa... 00:25 Konstukcija koša pala na igrača KK Splita | Video: HKS/YouTube

U Splitu je ujednačeni napad domaćih predvodio Mindaugas Kačinas sa 15 koševa, dok je Luka Krajnović sa 19 ubačaja i 11 skokova bio najbolji kod Kvarnera koji je na omjeru pobjeda i poraza 0-2.

Doprvak Zadar bio je uvjerljiv u Kostreni uz 20 poena Krševana Klarice, a Bismark Nsiah je ubacio 16 za Škrljevo koje je na polovičnom učinku od 1-1.

Lukša Buljević je sa 20 koševa predvodio Virtus, donedavnu Cedevitu Junior, dok Dubravi za prvu pobjedu u sezoni nije bilo dovoljno niti 19 pogodaka i 15 skokova Pavla Paića.