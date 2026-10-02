Split, Zadar i Virtus melju sve pred sobom! Splićani pobijedili Kvarner, Zadrani slavili protiv Škrljeva, a zagrebački derbi pripao je Virtusu
Split, Zadar i Virtus slavili u 2. kolu hrvatskog prvenstva
Košarkaši Splita, Zadra i Virtusa ostvarili su druge pobjede u isto toliko nastupa u novoj sezoni prvenstva Hrvatske, Split je na svom terenu nadigrao Kvarner sa 94-73, Zadar je kao gost bio bolji od DepoLink Škrljeva sa 107-69, dok je Virtus u susretu dvije zagrebačke momčadi svladao Dubravu sa 89-84.
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U Splitu je ujednačeni napad domaćih predvodio Mindaugas Kačinas sa 15 koševa, dok je Luka Krajnović sa 19 ubačaja i 11 skokova bio najbolji kod Kvarnera koji je na omjeru pobjeda i poraza 0-2.
Doprvak Zadar bio je uvjerljiv u Kostreni uz 20 poena Krševana Klarice, a Bismark Nsiah je ubacio 16 za Škrljevo koje je na polovičnom učinku od 1-1.
Lukša Buljević je sa 20 koševa predvodio Virtus, donedavnu Cedevitu Junior, dok Dubravi za prvu pobjedu u sezoni nije bilo dovoljno niti 19 pogodaka i 15 skokova Pavla Paića.
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