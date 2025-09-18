Torcida sprema spektakl! Uoči derbija Hajduk-Dinamo, organizira karusel kroz Split uz pjesme, zastave i baklje
PRIPREME PODNO MARJANA
Splitske ulice će gorjeti. Torcida organizira karusel prije derbija
Uoči derbija između Hajduka i Dinama, koji se igra u subotu od 17:00 sati na Poljudu, navijači Hajduka predvođeni Torcidom organizirat će tradicionalni karusel ulicama grada Splita. Karusel bi trebao krenuti s istočnog ulaza u grad, s parkirališta na Lovrincu, nakon okupljanja u 19:00 sati.
Konvoj vozila, uglavnom motora zaputit će se prema centru grada, uz nezaobilazne navijačke pjesme, zastave i baklje. Karusel je često sastavni dio priprema za najveći derbi hrvatskog nogometa, kojim Torcida pokušava stvoriti poticajnu navijačku atmosferu te tako pružiti podršku igračima Hajduka uoči derbija.
