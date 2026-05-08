Splitski Jadran se u Mađarskoj bori za finale Eurokupa! 'Znali smo pobjeđivati i jače od njih'

Vaterpolisti splitskog Jadrana su na korak do velikog rezultata i plasmana u finale Eurokupa, ali posljednja prepreka na tom putu bit će sve samo ne jednostavna jer hrvatskog prvaka u subotu od 20 sati u Budimpešti očekuje uzvratni dvoboj protiv mađarskog BVSC-a uoči koje Splićani imaju minimalnu 13-12 prednost iz prve utakmice igrane na domaćem terenu.

- Čeka nas drugo poluvrijeme zahtjevne utakmica protiv mađarskog BVSC-a, vidjeli smo kakva je to momčad ovdje u Poljudu. Nisu slučajno došli do ove faze natjecanja. Postoji ona neka floskula da kad već dođete u Budimpeštu, gubite dva razlike. Mi nažalost iz Splita nosimo samo jedan gol prednosti, prema tome, moramo ići na pobjedu. Ne smijemo ništa kalkulirati - najavio je utakmicu trener Jadrana Jure Marelja.

Taj jedan pogodak viška možda na prvu ne djeluje kao velika zaliha, ali upravo je takva minimalna prednost Jadranu već donijela prolaz ove sezone. Naime, u četvrtfinalu protiv Panathinaikosa Splićani su u Ateni slavili 11-10, a potom u uzvratu na Poljudu odigrali 19-19 i izborili mjesto među četiri najbolje momčadi natjecanja. Mađari su pokazali na Poljudu da ne dozvoljavaju niti minutu opuštanja. Dapače, dugo su mučili domaćina kojem je trebalo vremena da se posloži, a "sijevalo" je sa svih strana.

- Krasi ih šuterska paleta koju imaju na vanjskoj liniji s tri ljevaka, iz svake pozicije su sposobni zabiti, tako je koncipirana momčad. U sastav im se vraća i njihov prvi centar, reprezentativac Kovacs. Stvarno nas očekuje jedna teška zadaća u Budimpešti. No, kad smo pravi, znali smo na gostovanjima rješavati i teže protivnike. Naš forte je obrana, iako smo u nekako posljednje vrijeme se zatekli u situaciji da primamo više golova nego inače, iznad našeg prosjeka. Na tome intenzivno radimo. Neću reći da smo to popravili dok ne vidim na utakmici, ali vjerujem da je ovo taj susret koji će pokazati napredak u defenzivi. Pogledali smo i njihovo polufinale prvenstva i skautirali još što treba. Nemaju nas čime iznenaditi osim kvalitetom svojih šuteva - dodao je Marelja.