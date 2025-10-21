Obavijesti

PRVI TROFEJ U SEZONI

Splitski Jadran slavio protiv Juga i osvojio Superkup...

Piše HINA,
Zadar: Vaterpolisti Jadrana pobijedili Jug i osvojili Superkup Hrvatske | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Jadranu je ovo drugi trofej Superkupa nakon što su 2022. u Zagrebu svladali upravo Jug, koji također ima dva naslova

Vaterpolisti splitskog Jadrana osvojili su prvi trofej u sezoni nakon što su finalu Superkupa u Zadru slavili protiv dubrovačkoga Juga 11-8  (3-2, 3-2, 3-2,2-2).  

U zadarski bazen su uskačili finalisti prošlogodišnjeg Superkupa, kada je pobjedu odnio Jug, i to petercima, no sada se Jadran postavio kao bolja momčad. 

Zadar: Vaterpolisti Jadrana pobijedili Jug i osvojili Superkup Hrvatske | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Prve tri četvrtine Splićani su dobili s 3-2, a tri gola razlike bio je previše za Dubrovčane u završnici. 

Dušan Matković i Antonio Dužević su po tri gola predvodili Splićane, a Marko Žuvela s dva pogotka Dubrovčane.  Na današnjoj utakmici Superkupa u Zadru Hrvatski vaterpolski savez je po prvi puta osigurao mogućnost korištenja tzv. VAR tehnologije.

Jadranu je ovo drugi trofej Superkupa nakon što su 2022. u Zagrebu svladali upravo Jug, koji također ima dva naslova.  

