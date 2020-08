Sporni detalj: Mersinaj poslao Franka na Hitnu, dijagnoza za Andrijaševića - potres mozga!

Sve je s lijeve strane zakuhao Domagoj Pavičić koji je ubacio loptu u peterac Lokomotive. Franko Andrijašević želio je glavom u padu šutirati prema golu, a Mersinaj je sve očistio...

<p>Nogometaši Rijeke tražili su najstrožu kaznu u 44. minuti, Pavičić je s lijeve strane ubacio loptu pred kazneni prostor Lokomotive, a tamo Mersinaj rezolutno očistio opasnost pred svojim vratima. I malo 'zakačio' Andrijaševića koji je ostao ležati na travnjaku. Naravno, igrači Rijeke, kao i cijela klupa odmah su tražili najstrožu kaznu, no sudac Pejin nije reagirao. Teško je procjeniti je li u toj situaciji bilo 'tihe provjere' VAR-a, ali suci se nisu oglasili.</p><p>Jon Mersinaj u tom je startu prvo odnio loptu, a onda i naletio na nesretnog Andrijaševića koji je se spuštao ' u padu htio šutirati glavom. Na travnjaku je odmah došlo i do manjeg koškanja, glavne uloge imali su Kolinger s jedne, a Lončar s druge strane. Ponajboljem igraču Rijeke ukazivala se pomoć na travnjaku, ali i do kraja prvoga dijela na klupi za pomoćne igrače.</p><p>No, Andrijaševića nije bilo u nastavku, očito kako je jedan od najskupljih igrača Rijeke u toj situaciji izvukao 'deblji kraj'. Trener Rijeke Simon Rožman bio je primoran reagirati već na poluvremenu, u igru je od 46. minute ušao Ivan Lepinjica, dok je Andrijašević ostao u svlačionici. Rijeka je tako dobila jednog defanzivca više u sredini terena, a Antonio Čolak ostao usamljen u vrhu napada. Nažalost, Franko Andrijašević je završio na Hitnoj u Šibeniku...</p><p>Andrijašević je bio onesviješten kad su liječnici dotrčali do njega, a u bolnicu je poslan iz predostrožnosti. Klupski liječnik još čeka potvrdu, ali prve procjene govore da se radi o potresu mozga. </p><p>Situaciju je kasnije prokomentirao i sudački ekspert Marijo Strahonja:</p><p>- U prvi mah ne, ali čini se da je do kontakta došlo stražnjom lijevom nogom, tu je došlo do prekršaja, krvarenja, zbog čega je završio u teškom, blago nesvjesnom stanju. VAR suci očito nisu procijenili da je riječ o jasnoj i očitoj pogreški, ali sudac glavni ima pravo to pogledati opet jer je došlo do krvarenja. Tu je mogao pronaći objektivno dobro rješenje. Pogriješio je.</p><p>Ante Kulušić, predsjednik sudačke komisije HNS-a bio je drugačijeg mišljenja...</p><p>- Drago mi je da poslije ove utakmice neće biti repova, to mi je najvažnije. Sporne situacije? Duel Mersinaja i Andrijaševića nije bio za penal, a suci su dobro reagirali u onoj situaciji kada je prvo dosuđen penal za Lokomotivu. Evo, vidite na snimci, kontakt nogom je bio vani, pa je igrač upao u šesnaesterac Rijeke. Možemo biti zadovoljni i utakmicom i suđenjem.<br/> </p>