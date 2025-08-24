Sportska nedjelja: Derbi Osijeka i Hajduka, debi Baturine, kreće i US Open! Evo gdje gledati

Nedjelja je u sportu već tradicionalno rezervirana za puno sadržaja, a tako je i ovog puta. Igraju se lige diljem Europe, a počinje i US Open. Evo što nas očekuje.

Osasuna - Valencia 17.00 (Arena Sport 2)

Momčad iz Pamplone u prvom kolu La Lige nije ostavila upečatljiv dojam protiv Reala, ali radi se o domaćinskoj momčadi koja je znatno bolja doma. Ante Budimir lovit će svoj prvi gol u sezoni, a Valencia se čini kao dobra prilika.

Fulham - Manchester United 17.30 (Arena Sport 1)

"Crveni vragovi" dobro su odigrali protiv Arsenala (0-1), ali ostali bez bodova. Ipak, optimizam navijača nastavit će rasti ako United pobijedi Fulham u gostima i dokaže da je prošla sezona stvar prošlosti i da se neće ponoviti. Podsjetimo, završio je na 17. mjestu Premier lige.

Osijek - Hajduk 18.30 (MAX Sport 1)

Derbi kola u HNL-u odigrat će se na Opus Areni. Osječani nakon dva kola imaju samo dva boda, iako su ostavili odličan dojam protiv Dinama (0-2) i Rijeke (0-0). Hajduk je maksimalan nakon tri kola, a protiv Osijeka žele nastaviti lov za Dinamom koji je na vrhu ljestvice.

Como - Lazio 18.30 (Arena Sport 4)

Martin Baturina ovog je ljeta dres Dinama zamijenio onim Coma, a protiv Lazija bi mogao debitirati u natjecateljskoj utakmici. S obzirom na to da je Nico Paz praktički najbolji igrač momčadi, a igra na sličnoj poziciji kao Baturina, moguće je i da će bivši igrač "modrih" zaigrati na lijevom krilu ili kao centralni vezni.

Grčka - Francuska 19.00 (Sport Klub 5)

EuroBasket počinje 27. kolovoza, a ovo je posljednja provjera za dvije jake momčadi da vide kako stoje. Francuzi su dobili Grke u pet od zadnjih šest dvoboja, ali u pripremnim utakmicama je svaki rezultat uvijek moguć.

Lehečka - Ćorić 19.20

US Open ove godine kreće u nedjelju, a Hrvata već čeka težak dvoboj u prvom kolu. Čeh je 21. igrač svijeta i favorit protiv našeg tenisača, a dosad su samo jednom igrali i pobijedio je Lehečka.

Atalanta - Pisa 20.45 (Arena Sport 7)

Ivan Jurić na klupi Atalante želi uspješno započeti mandat. Veliki je favorit protiv Pise i sve osim pobjede domaćina bilo bi iznenađenje.

Juventus - Parma 20.45 (Arena Sport 4)

Igor Tudor prošao je pripreme s Juventusom, a večeras ćemo vidjeti kako je posložio momčad. Dakako, favorit je protiv Parme, ali pobjedu treba izboriti na terenu.

Rijeka - Varaždin 21.00 (MAX Sport 1)

Nakon remija s Osijekom i poraza od Dinama, za hrvastkog prvaka pobjeda je apsolutni imperativ. "Modri" već bježe osam bodova (uz utakmicu više), a momčad Radomira Đalovića ne želi rano ispasti iz utrke za naslov prvaka.

Real Oviedo - Real Madrid 21.30 (Arena Sport 1)

Namučio se "kraljevski klub" da dođe do pobjede protiv Osasune (1-0), ali najbitnije je po njih da su pobijedili. Ovaj dvoboj sudit će Ricardo De Burgos Bengoetxea, koji je više puta navijačima Reala ostao u lošem sjećanju...

