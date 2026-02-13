Sportske igre mladih okupile 1500 djece u Karlovcu. Raužan: 'Djeco, bavite se sportom...'

Dvorana Mladosti u Karlovcu okupila je više od 1500 djece na velikom sportsko-edukativnom Telemach Danu sporta. Poticanje sportskog načina života, inkluzije, tolerancije i druženja među djecom i mladima već 30 godina misija je najveće sportsko-amaterske manifestacije u Europi, Plazma Sportskih igara mladih.

Svečani program Telemach Dana sporta započeo je paljenjem baklje koji su donijeli mladi sportaši predvođeni Zlatkom Raužanom, osvajačem brončane medalje na Europskom prvenstvu u rukometu, i Nikolom Gudasićem, brončanim na Europskom prvenstvu u futsalu.

Foto: Karlo Sutalo

Podršku mladim sportašima dali su i Tomislav Družak, posebni savjetnik Ministarstva turizma i sporta, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Draženka Sila – Ljubenko, Direktor korporativnih komunikacija Telemach Hrvatska Igor Duić, Direktor marketinga Telemach Hrvatska Vedran Hrgović, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Karlovačke županije Melita Trgovčić i voditeljica Odsjeka za školstvo Upravnog odjela za društvene djelatnosti Karlovačke županije Branka Maradin Keča.

Tomislav Družak pozdravio je prisutne: - Ova lijepa sportska priča traje već 30 godina i iznimno mi je drago da smo mi, kao Ministarstvo turizma i sporta, to davno prepoznali te pružamo maksimalnu moguću podršku. Ovo je priča iznad svih vrijednosti. Gledati i slušati dječji smijeh, a istovremeno kod djece razvijati natjecateljski duh, želju da se bore i pobijede, doista je prekrasno. Čestitam organizatorima, kao i Zdravku Mariću na odličnoj ideji kojom je pokrenuo ovaj dio Europe.

Foto: Karlo Sutalo

- Velika mi je čast i zadovoljstvo što ste se okupili u ovako velikom broju na događaju koji ćemo svi pamtiti. Drago mi je što su organizatori prepoznali Karlovac kao grad u kojem započinje ovogodišnji Dan sporta. Vjerujem da ćete uživati u programu te pokazati Karlovac u pravom sportskom i prijateljskom svjetlu - poručila je Draženka Sila-Ljubenko, ispred grada partnera Karlovca.

U vremenu kada su ekrani sve češći od igrališta cilj SIM-a je djeci ponovno približiti kretanje kao nešto prirodno, zabavno i zajedničko. Telemach Dan sporta upravo zato stavlja naglasak na igru, inkluziju i jednakost, podsjećajući da sport nije samo rezultat, već prilika za stvaranje prijateljstava i jačanje timskog duha. Tijekom ove sezone, kroz 45 sportsko-edukativna događanja diljem Hrvatske, djeca i mladi imat će priliku pokazati da amaterski sport nosi neprocjenjivu vrijednost, potiče zdrave navike, razvija samopouzdanje i pozitivno utječe na fizičko i mentalno zdravlje, a upravo to su vrijednosti koje Plazma Sportske igre mladih prenose već 30 godina.

Foto: Karlo Sutalo

Igor Duić, Direktor korporativnih komunikacija Telemach Hrvatska rekao je: - Sport ima snagu oblikovati karakter i povezivati ljude. Zato vjerujemo da ulaganjem u aktivno i kvalitetno djetinjstvo gradimo zdraviju i sretniju budućnost. Kroz dugogodišnje partnerstvo sa Sportskim igrama mladih i projektom Telemach Dan sporta omogućujemo upravo to, sudjelovanje djece diljem Hrvatske u sportskim i edukativnim aktivnostima. Za Telemach ovo nije samo ulaganje u sport, već briga za zajednicu i mlađe generacije kojim gradimo bolju budućnost.

Natjecanja u graničaru i atletici već se šestu godinu održavaju u sklopu Telemach Dana sporta. Kao posebno popularna disciplina istaknuo se graničar, koji kroz natjecanje miješanih ekipa, dječaka i djevojčica, potiče na druženje i inkluziju, a u Karlovcu je sudjelovalo čak 50 ekipe. Najspretnija ekipa u graničaru bila je ekipa Dragojline zvjezdice u kategoriji 2015. godište i mlađi te ekipa Sportići OŠ Grabik u kategoriji 2017. godište i mlađi. Dok su najbrži trkači 2015. godište i mlađi Noa Erak i Doris Lipošćak, a u kategoriji 2017. godište i mlađi Petar Mlinarić i Sara Slunjski koji su se plasirali i na Državnu završnicu. U sklopu događanja održana je i revijalna utrka u kojoj su sudjelovala i djeca iz Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac te zasluženo osvojili zlatne medalje. Svi prisutni zabavili su se i na Eon korneru te kući ponijeli fotografije s događanja.

Foto: Karlo Sutalo

- Sudjelovao sam na Sportskim igrama mladih prije desetak godina u Medulinu i sretan sam što i danas imam priliku biti dio ovog sportskog dana. Vjerujem da sudjelovanje na Sportskim igrama mladih potiče djecu da se nastave baviti sportom - rekao je Gudasić.

Svoja iskustva s Igara podijelio je i Raužan, koji je sudjelovao u nogometu, odbojci i rukometu.

- Imam samo lijepe uspomene sa Sportskih igara mladih i preporučio bih svoj djeci da se bave sportom, jer kroz sport stječu nova prijateljstva i razvijaju vrijednosti koje im pomažu u donošenju boljih životnih odluka - istaknuo je Raužan.

- Veliko je zadovoljstvo vidjeti toliki broj djece koja su i ove godine prepoznala Telemach Dan sporta kao mjesto igre, druženja i sportskog nadmetanja. U ovoj sezoni očekujemo više od 140.000 sudionika na Igrama, a s onim najuspješnijima nastavit ćemo se družiti na Državnoj završnici u Rijeci - izjavio je David Burburan.

Foto: Karlo Sutalo

Plazma Sportske igre mladih pružaju djeci potpuno besplatno natjecanje u 10 sportskih disciplina - Coca- Cola Cupu, Tommy turniru u malom nogometu, rukometu, 3x3 Sprite Cupu, odbojci, odbojci na pijesku, Wiener turniru u šahu, Kinder Joy turniru u stolnom tenisu, tenisu, graničaru te u atletici.