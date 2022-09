Sportski dan iz snova: Chelsea na Maksimiru, Barakude po polufinale, košarkaši na Italiju

Die Meister, Die Besten, Les grandes équipes, The champions, melodija je slatka svakom uhu, a večeras od 18.45 čuti ćemo je na Maksimiru nakon tri godine čekanja. I navijači Dinama dobili su tu čast da ju čuju među prvima u novoj sezoni Lige prvaka!

Dinamo će danas ugostiti Chelsea u prvom kolu grupne faze. Euforija je zahvatila navijače, a atmosfera će biti paklena. Ulaznice su rasprodane u tri sata, igrači su bili pretrpani zahtjevima, traži se vrijedni papirić, ali ga više nema! Bit će to sjajna atmosfera na Maksimiru pred oko 22 tisuće ljudi.

Chelsea je osvojio ovo natjecanje prije dvije sezone, ogroman je favorit i svi daju minimalne šanse Dinamu. No, plavci ne briljiraju u posljednje vrijeme, tek je početak sezone, puno igrača je došlo i uigravaju se. I upravo zbog toga, nudi se prilika Dinamu da uz gromoglasni huk sa sjevera pokuša šokirati Engleze. I ne bi mu bilo prvi put. Neka pitaju kako su se proveli Tottenham i West Ham. Ako neće sada pokušati iznenaditi, kada će? Dinamo nema baš ništa izgubiti, glavni cilj su ispunili ulaskom u Ligu prvaka i sve ostalo je ogroman bonus. Pa i iznenađenje.





- Čeka nas utakmica koju smo silno željeli i nagrada za osvojeno prvenstvo, bez toga ne bismo bili u ovoj situaciji. Ulazak u Ligu prvaka je satisfakcija i meni kao treneru i igračima i klubu, od ovog natjecanja ćemo profitirati. Igrači će napredovati, klub rasti, navijači imati priliku vidjeti eminentne natjecatelje i mediji će izvući dobre stvari. Nismo favoriti ni u jednoj utakmici, ali u svakoj ćemo tražiti šansu. Naša je obaveza pred ispunjenim stadionom, u prekrasnoj atmosferi koja vlada oko Dinama, da momčad 90 minuta bude svoja, da maksimum da limitiramo kvalitetu Chelseaja. Sasvim je drugačija utakmica nego dosad, nije eliminacijska, moramo se veseliti, učiniti sve da budemo svoji - rekao je trener Dinama Ante Čačić.

Utakmica počinje u 18.45, prijenos je na Areni Sport 1. Emisija počinje u 17.30.

I ni to nije sve. Danas nas čeka još sedam utakmica Lige prvaka.

Borussia Dortmund - Kopenhagen (18.45, Arena Sport 7)

Benfica - Maccabi Haifa (21, Arena Sport 1)

Celtic - Real Madrid (21, Arena Sport 9)

PSG - Juventus (21, Arena Sport 3)

Leipzig - Šahtar (21, Arena Sport 5)

Salzburg - Milan (21, Arena Sport 4)

Sevilla - Manchester City (21, Arena Sport 7)

A odmah nakon završetka spektakla u Maksimiru, možete prebaciti na HRT2 jer od 20.30 hrvatski vaterpolisti u krcatoj Spaladium Areni igraju protiv Gruzije četvrtfinale Europskog prvenstva.

Samo još jedna utakmica dijeli hrvatske vaterpoliste od borbe za medalje, a ta prepreka zove se Gruzija. Ili bolje rečeno, legija stranaca. Glavne snage gruzijske reprezentacije dolaze iz naše regije, a to su Zagrepčanin Marko Jelača, Talijan Fabio Baraldi, Crnogorac Jovan Šarić, srpski vaterpolisti Boris Vapenski i Dušan Vasić.

Hrvatska je grupnu fazu završila na prvom mjestu ispred Grčke, dok su se Gruzijci do četvrtfinala probili pobjedom nad Nizozemskom. Gruzija više nije egzotika u svijetu vaterpola, jako puno ulažu u ovaj sport, a to pokazuje i ovaj rezultat.

Susreli smo se i prije dva mjeseca u osmini finala Svjetskog prvenstva, a tada su Barakude slavile 13-7 uz male probleme na početku. Nadamo se da će ovaj put uz gromoglasnu podršku biti to još lakši posao.

Ako prođemo u polufinale, što se svi nadamo, tamo ćemo igrati u četvrtak protiv pobjednika susreta između Italije i Francuske.

Dok će se naše Barakude boriti za polufinale u Spaladiumu, za to vrijeme će u akciju i naši košarkaši koji od 21 sat igraju u Milanu treće kolo EuroBasketa protiv domaćina Italije. Prijenos je na HRT 2, ali kako se termini preklapaju, državna televizija će se uključiti u prijenos tek nakon završetka vaterpolske utakmice u Splitu. Utakmicu od samog početka možete pratiti na Sport Klub 1.

Talijani nisu u nekoj formi, Ukrajina ih je srušila u Milanu, a cijela nacija kao da je u svojevrsnom šoku nakon teške ozljede Danila Galinarija kojeg zbog ozljede neće biti nekoliko mjeseci. Pa idemo iskoristiti taj šok i još malo im staviti soli na ranu. Gledano u kvaliteti, bolji smo i jači.

Hrvatska je ostvarila glavni cilj, a to je osmina finala EuroBasketa. No, nije to i onaj završni cilj. Po to Bojan Bogdanović nije došao na svome posljednjem natjecanju. Naša najbolji igrači konačno su na okupu i pojačani Jaalenom Smithom vjeruju da mogu napraviti nešto veliko na EuroBasketu. Bit će to posljednja šansa velike generacije pa zašto ne vjerovati?

Namučili smo se protiv Estonije, izgledalo je na trenutke jako loše, ali uspjeli smo izvući pobjedu na kvalitetu i mišiće. I to je ono što veseli. Prethodnih godina smo takve utakmice u pravilu gubili pa se srozali tu gdje jesmo. Sjetimo se samo Finske prije nekoliko mjeseci...

Bez obzira bili optimist ili pesimist, bodrimo našu reprezentaciju. Pobjeda nam donosi minimalno treće mjesto, a to je vrlo bitno jer ćemo u tome slučaju izbjeći Srbiju u osmini finala. A poslije, sve je moguće...

