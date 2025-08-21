Sportski direktor Cibone: 'Bit će puno sretnih trenutaka za sve nas koji volimo ovaj klub...'

Prije dva mjeseca situacija se djelovala poprilično kaotičnom. Nije bilo poznato koja natjecanja će Cibona igrati u novoj sezoni, kao ni hoće li imati sredstva za složiti momčad. Ipak, čini se kako su u hrvatskom velikanu došli do potrebne financijske injekcije jer u posljednjih mjesec dana punom parom se radi na sastavljanju momčadi. Podosta kasno, reći će mnogi, ali obzirom na neizvjesnost i financijske probleme koji se posljednjih godina događaju u Ciboni, ništa novo. No, konačno je došlo do pomaka i situacija zasad djeluje optimističnije.

Marin Rozić vratio se pod Toranj kao sportski direktor i angažirao Ivana Rudeža za novog trenera. Doveo je Renata Sedarušića, Mateja Rudana i Kamaka Hepu, a do početka sezone čeka se dolazak novih pojačanja s kojima će Cibona pokušati izboriti grupnu fazu Fiba Europe Cupa preko poljske Prievidze. Podsjetimo, klub će u novoj sezoni igrati ABA 2 ligu.

Sportski direktor Rozić je za klupske kanale dao intervju u kojem je najavio novu sezonu.

Kako je izgledalo ovo ljeto za Cibonu, koliko je zahtjevno u ovakvim okolnostima slagati momčad?

- Pa ljeto je izuzetno turbulentno, događale su se određene promjene kako u Skupštini i Upravi kluba, tako i u sportskom dijelu. Ja sam preuzeo funkciju sportskog direktora prilično kasno, pa smo tako i trenera angažirali kasnije. Međutim, apsolutno sam bio spreman i svjestan izazova koji me očekuju i neke situacije koja nije možda idealna, ali sam uvjeren da ćemo trener, njegov stručni stožer i ja sastaviti jednu ekipu koja će biti kompetitivna na svim frontovima na kojima budemo igrali.

Kako napreduju pripreme?

- Mi smo sada u fazi kada je inicijalni dio priprema pri kraju i sada kreće onaj najteži, fizički, dio, a sljedećeg tjedna krećemo i s prijateljskim utakmicama kako bi vidjeli otprilike gdje smo i kako to sve zajedno izgleda. Nismo završili igrački kadar, nismo se do kraja kompletirali, ali radimo intenzivno. Tražimo jednog igrača na poziciji dva, to je pozicija koju smo detektirali da nam fali u ovom trenutku i blizu smo nekih imena, ali nećemo još izlaziti s konkretnim imenima i prezimenima. Vraća nam se Krešimir Radovčić, početkom sljedećeg tjedna ćemo i njega priključiti tako da ćemo već s njim dobiti jednu određenu dimenziju više. Isto tako razgovaramo trenutno o opcijama na poziciji pet gdje smo vrlo blizu dogovora i vjerujem da ćemo do kraja ovog tjedna imati konkretniju sliku cjelokupnog rostera, pa bi to već moglo poprimiti konture onoga kako bi to trebalo izgledati.

Koliko prostora će dobiti igrači iz omladinskog pogona?

- Imamo određene mlade igrače na koje apsolutno računamo, prije svega tu je Borna Katanović koji se nametnuo posljednje dvije godine kao netko tko obećava i vjerujem da će ova sezona za njega biti, da to formuliram tako - sezona istine. Dobit će priliku, ja imam veliko povjerenje u njega i isto tako i trener Rudež, a dio će isto tako biti i na njemu. Vjerujem da će sve to na kraju dobro izgledati.

Gašper Okorn novi je trener prve momčadi Cibone | Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Kakav dojam su ostavili novi igrači?

- Dečki su došli jako dobro pripremljeni, rade i vrijedni su i stvarno za sada - sve pohvale njima. Hepa nam je stigao početkom ovog tjedna, još je malo pod utjecajem jet laga, ali izuzetno je, na neki prvi dojam, pozitivna ličnost, dobar dečko i jako dobro se uklopio sa suigračima tako da za sada nema nikakvih problema.

Jeste li zadovoljni trenerom Ivanom Rudežom?

- Ivan je uključen apsolutno u slaganje ekipe, jer smatram da bez njega nema smisla slagati istu. Moram priznati, Ivan me pozitivno jako iznenadio - izuzetno je profesionalan, izuzetno je posvećen radu. Dakle, jedan radoholičar koji je vjerojatno i cijeli dan u dvorani. Posvećen je izuzetno, analizira jako dobro stvari, raspoređuje određene zadatke kako na svoj stožer, tako na i igrače. Zapravo, jako sistematično on to radi apsolutno se vidi da vlada materijom i rekao bih da je to pun pogodak. Strašno je i motiviran, dolazak u Zagreb za njega je bio jedna velika stvar i osjećam tu jednu veliku želju da se dokaže u svom gradu, u svojoj državi, i da dokaže svima koliko zapravo vrijedi.

Zadar: Zadar i Cibona odigrali prvu utakmicu polufinala doigravanja FavBet Premijer lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Što navijači mogu očekivati od nove sezone?

- Pozvao bih prije svega da dođu, ovo je sezona, kako sam je i prije nazvao i sada ću ponovno spomenuti tu riječ - stabilizacija. Važno je da se to prođe, i što se tiče ovih sportskih rezultata i onih manje interesantnih polja. Tako da pozivam navijače da dođu, da podrže ekipu jer sam uvjeren da ćemo igrat jednu dobru i borbenu košarku te da će trener Rudež sve to jako dobro voditi. Vjerujem da će biti jako puno dobrih i sretnih trenutaka za sve nas koji volimo Cibonu.