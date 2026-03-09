Sportski direktor HSV-a: Nema šanse da Vušković ostane ovdje iduće sezone. To je realnost...

Luka Vušković i dalje puni naslovnice svjetskih medija te je jedan od najboljih mladih stopera na svijetu. Svojim golom iz penala te odličnom predstavom u obrani donio je tri boda HSV-u u pobjedi nad Wolfsburgom, a već je na meti najboljih svjetskih klubova. Sportski direktor HSV-a, Claus Costa, za NDR je rekao kako praktički ne postoji šansa da Vušković ostane u klubu i iduće sezone.

Foto: R4088 Marcel von Fehrn

- Ovo mu nije prva takva utakmica. Luka iz tjedna u tjedan igra na vrlo visokoj razini. Njegova je konstantnost zaista impresivna. On je apsolutni dobitak za momčad, dobitak za HSV. Ponosni smo i sretni što je s nama. Je li on najbolja posudba u povijesti kluba? Ne bih se usudio proturječiti toj izjavi - rekao je Costa nakon utakmice s Wolfsburgom, a onda dodao:

- Da budem iskren i realan, ne postoji nikakva šansa da Luka i sljedeće sezone igra za nas. Što više pruža ovakve partije, to je takav scenarij sve manje vjerojatan. Hoće li zaigrati s bratom Marijem? Tu malu nadu gajimo svi, cijeli Hamburg se tome smije nadati, ali to je vrlo nerealno.

Bit će jako zanimljivo za vidjeti što će s Vuškovićem biti na ljeto. On je igrač Tottenhama koji je u ogromnoj krizi i prijeti mu ispadanje iz lige. Vrlo vjerojatno će dobiti priliku odmah iduće sezone u dresu Spursa, ili će klub za njega tražiti velike novce. Njegove partije u Bundesligu su čudesne i Hrvatska u njemu ima pravog dragulja. Najvažnije je da ga zaobiđu ozljede te da u formi dočeka Svjetsko prvenstvo.