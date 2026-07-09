Sportski direktor talijanskog kluba žurno stigao u Zagreb na pregovore zbog dinamovca...

Dinamo je prije godinu dana doveo Sergija Domingueza (21) iz druge momčadi Barcelone za 1,2 milijuna eura. Nitko nije sporio njegov talent i potencijal, ali mnogi su bili skeptični jer ozbiljan je to iznos za igrača koji se do dolaska na Maksimir nije naigrao na seniorskoj razini. No, samo nekoliko utakmica bilo je dovoljno da pokaže da ima nešto u njemu, a nekoliko mjeseci kasnije dao je do znanja dinamovcima da su dobili na jackpotu.

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Eksplodirao je Dominguez prošle sezone na Maksimiru, odigrao je čak 41 utakmicu, zabio tri gola i četiri puta asistirao. Bio je i sklon kiksevima, pogotovo u Europskoj ligi, ali oscilacije su normalne za nekoga njegove dobi. Ako želite da uspije, morate ga istrpjeti, a to je Dinamo napravio. I višestruko će mu se isplatiti.

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Golem interes vlada za španjolskim stoperom, a najuporniji je talijanski Lazio koji je navodno ponudio deset milijuna eura. No, "modri" ga neće tako lako pustiti, inzistiraju na 15 milijuna eura, a Lazio je pokazao da ne gubi vrijeme. Toliko ga žele da je sportski direktor Angelo Fabiani stigao u Zagreb kako bi na licu mjesta pregovarao s čelnicima Dinama.

🚨 ESCLUSIVA CALCIOCAPITOLINO 🚨



✈️ Come vi riportiamo in esclusiva, il direttore sportivo Angelo Fabiani è atterrato circa un'ora fa a Spalato, dove nella giornata di oggi è previsto un incontro con i dirigenti coinvolti nell'operazione #SergiDominguez #Fabiani #Lazio pic.twitter.com/unralSY0Ym — calciocapitolino.it (@calciocapitolin) July 9, 2026

Hrvatski prvak sjajno je pokriven na stoperskoj poziciji. Stigao je Stjepan Radeljić, tu su Niko Galešić, Scott McKenna, Moreno Živković, Raul Torrente pa stoga nema prepreka za prodaju španjolskog dijamanta. Treba i napuniti blagajnu uoči nove sezone, a odlazak Domingueza najmanje bi se osjetio.