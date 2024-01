Šprem: Cindriću ne možemo zamjeriti. Jedna me stvar muči

Hrvatska je junački pala, iznenadio me veliki broj golova. Ovo je možda utakmica s najviše golova ikad između Hrvatske i Francuske. Nažalost to ne znači ništa jer bodove nemamo. Ono što su odigrali protiv Španjolske, trebaju odigrati u iduće tri utakmice protiv Mađarske, Islanda i Njemačke. Bitno je da je još sve otvoreno, započeo je na RTL-u nakon poraza hrvatskih rukometaša od Francuza (34-32) bivši hrvatski reprezentativac Goran Šprem.

Dobro su izgledali hrvatski rukometaši u prvoj utakmici drugog kruga, ali ostali su bez dva boda. Odličnu je utakmicu na golu imao Dominik Kuzmanović, ali u napadu je bilo previše grešaka.

- Otpočetka je Kuzmanović bio super, možemo reći da nas je vratio s obranama. Dobro smo krenuli, ali dogodio se pad i neke greške koje su Francuzi kaznili. Bili smo blizu, nismo uspjeli, ali momci su pokazali da znaju igrati, ali vjerujem da će protiv Mađarske biti prava Hrvatska - rekao je bivši hrvatski reprezentativac Jakov Gojun, dok se Šprem javio na probleme u napadu:

Foto: WOLFGANG RATTAY

- Cindra je imao dva dodavanja na igrača manje, preuzeo je odgovornost i to mu ne možemo zamjeriti. Ali da moramo biti puno oprezniji, to je ono što me muči još od utakmice s Austrijom. Vezano uz suce, bilo je tu kritika, a bilo je i naših nerezonskih šuteva, no odigrali smo dobro i to ne protiv bilo koga već protiv Francuske.

Nema mnogo vremena za odmor, već u subotu slijedi utakmica protiv Mađarske od 18 sati. No, postoji mogućnost da će odlučivati u posljednjoj utakmici protiv domaćina.

- Načelno smo favoriti u sve tri utakmice ako želimo ući u polufinale. Protiv Njemačke u srijedu u 20.30 vjerojatno ćemo odlučivati pred punim tribinama, a to moramo napraviti želimo li u borbu za odličja - zaključio je Šprem.