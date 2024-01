Perkovac: Bili smo za nijansu i bolji od Francuza, ali kad im daš loptu u ruke, onda je to tako...

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je u prvoj utakmici drugog kruga Europskog prvenstva u Njemačkoj. Bolji su bili Francuzi, koji su u napetoj utakmici slavili 34-32.

Naši su rukometaši vodili na početku susreta, zatim su Francuzi preuzeli vodstvo nakon dobre serije, ali Hrvatska je cijelo vrijeme držala priključak u rukometnom 'El clasicu'. Nažalost, pobjeda i dva boda otišla su u ruke Francuza.

Foto: WOLFGANG RATTAY

- Moji osjećaji su podijeljeni. Vrlo sam sretan radi ovih dječaka koji su pokazali da mogu igrati s najboljim na svijetu, s druge strane sam razočaran jer smo napravili milijun prilika. Dali smo šest-sedam lopti, a najgore je bilo kada su nam šutirali na prazan gol dok smo imali igrača više. Napravili smo previše gluposti za jednu utakmicu - rekao je izbornik za RTL.

Hrvatska je bila nemarna s loptom u rukama. Imali smo čak dvostruko više izgubljenih lopti od Francuza, čak 16 naspram osam...

Perkovac ne traži opravdanje

- Nisam tražio opravdanje, niti ću ga tražiti - nastavio je Perkovac i dodao...

- Imamo mlade momke koji tek od prije četiri, pet mjeseci igraju na ovom nivou, tako da je to u jednu ruku normalno. Šteta što nismo barem neriješeno izvukli...

Sjajan je bio Dominik Kuzmanović s 13 obrana (42 posto).

- Kuzmanović je bio odličan! To smo morali kapitalizirati, kad imate 16 obrana vratara, to je ogromno. Imali smo puno igrača manje pa bi nas izigrali, ali najveći su problem bile naše greške. Rekao bih da smo za nijansu bili bolji od njih, ali kada im date loptu u ruke, onda je to lako...

Foto: KAI PFAFFENBACH

Idući izazov za Hrvatsku je Mađarska.

- Svaka iduća je finale! Bilo to Svjetsko prvenstvo, europsko ili Olimpijada. Imamo dobre šanse protiv Mađara, moramo zapeti i odigrati utakmicu na visokom nivou. Bit će nam to lavovska borba - zaključio je.