RAZMATRA SE

Sprema se novo pravilo u vezi mladih igrača: Evo što Fifa želi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sprema se novo pravilo u vezi mladih igrača: Evo što Fifa želi
Foto: MATEUS BONOMI/REUTERS

Fifa planira uvesti pravilo koje će klubove obvezati na korištenje mladih domaćih talenata na terenu! Hoće li to promijeniti igru Premier lige i Lige prvaka

Međunarodna nogometna federacija (Fifa) razmatra novo pravilo koje bi obvezalo klubove da tijekom utakmice na terenu imaju najmanje jednog mladog domaćeg igrača. Novim pravilom bi se od klubova zahtijevalo da u početnoj postavi uvijek imaju igrača iz akademije mlađeg od 20 ili 21 godine.

Time se želi povećati minutaža mladim nogometašima koje klubovi razvijaju u svojim akademijama, umjesto da se oslanjaju na kupovinu igrača.

Fifa je izjavila da cilja na "regulatornu obvezu prema kojoj su seniorske klupske momčadi dužne uvijek imati barem jednog domaćeg igrača iz kategorije U-20 ili U-21 na terenu".

Takvo pravilo bilo bi strože od postojećih pravila u nacionalnim i međunarodnim klupskim natjecanjima, uključujući i Ligu prvaka. Navodi se kako će se iduće rasprave baviti definicijom "domaćeg igrača" u ovom kontekstu.

Zanimljiv je podatak kako su Newcastle United, Manchester City i Manchester United ove sezone u Premier ligi pružili najveću minutažu engleskim igračima do 21 godine, dok s druge strane spektra, Leeds United i Burnley nisu stavili niti jednog igrača u toj kategoriji u momčad u ovoj sezoni.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Talijanska voditeljica obožava seks. Pogledajte kako izgleda
MELISSA SATTA

Talijanska voditeljica obožava seks. Pogledajte kako izgleda

Veza između Kevina Princea Boatenga i Melisse Satte bila je jedna od najpraćenijih u svijetu sporta. Više puta su prekidali i mirili se, a rastali su se u prosincu 2020. Sada je pronašla novu ljubav i opet zapalila mreže
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja

