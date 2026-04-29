Sprema se novo pravilo u vezi mladih igrača: Evo što Fifa želi

Međunarodna nogometna federacija (Fifa) razmatra novo pravilo koje bi obvezalo klubove da tijekom utakmice na terenu imaju najmanje jednog mladog domaćeg igrača. Novim pravilom bi se od klubova zahtijevalo da u početnoj postavi uvijek imaju igrača iz akademije mlađeg od 20 ili 21 godine.

Time se želi povećati minutaža mladim nogometašima koje klubovi razvijaju u svojim akademijama, umjesto da se oslanjaju na kupovinu igrača.

Fifa je izjavila da cilja na "regulatornu obvezu prema kojoj su seniorske klupske momčadi dužne uvijek imati barem jednog domaćeg igrača iz kategorije U-20 ili U-21 na terenu".

Takvo pravilo bilo bi strože od postojećih pravila u nacionalnim i međunarodnim klupskim natjecanjima, uključujući i Ligu prvaka. Navodi se kako će se iduće rasprave baviti definicijom "domaćeg igrača" u ovom kontekstu.

Zanimljiv je podatak kako su Newcastle United, Manchester City i Manchester United ove sezone u Premier ligi pružili najveću minutažu engleskim igračima do 21 godine, dok s druge strane spektra, Leeds United i Burnley nisu stavili niti jednog igrača u toj kategoriji u momčad u ovoj sezoni.