Sprema se senzacija? Ramos bi mogao u klub koji vode zvijezde Holivuda: 'To bi bilo posebno...'

Priča o velškom Wrexhamu, klubu u vlasništvu holivudskih zvijezda Ryana Reynoldsa i Roba McElhenneyja, sama po sebi zvuči kao filmski scenarij. No, posljednjih tjedana dobila je novi, gotovo nevjerojatan zaplet, povezivanje s jednim od najvećih braniča u povijesti, Sergijom Ramosom. Iako se na prvu čini kao potpuna fantazija, ova glasina ima svoje temelje, a potaknule su je ni manje ni više nego druge nogometne ikone.

Sve je počelo kada su bivši španjolski reprezentativci javno počeli razmatrati Wrexham kao logičnu iduću postaju za Ramosa. Prvi je tu ideju spomenuo Fernando Morientes, nekadašnji Ramosov suigrač iz Real Madrida, koji smatra da bi takav potez imao smisla za igrača u zalasku karijere.

​- Vidjeti Sergija Ramosa u Wrexhamu? Kada napustite Real Madrid i svjetla najveće pozornice, imate puno izbora. On traži drugačije iskustvo, nešto što će ga usrećiti na osobnoj, više nego na sportskoj razini. Ako je to slučaj s Wrexhamom, onda bi to vjerojatno bila dobra stvar - poručio je Morientes.

Na njegovu se priču nadovezao i Gaizka Mendieta, bivši veznjak Barcelone i Valencije. On je istaknuo globalni fenomen koji je Wrexham postao.

​- Wrexham je ogromna priča, prati ih se i ovdje u Španjolskoj. To je romantična priča i globalni fenomen. Imati španjolskog igrača tamo bilo bi posebno. Ramos je slobodan igrač i još uvijek želi igrati, pa zašto ne? To je opcija - rekao je Mendieta za Boyle Sports.

Sergio Ramos (39) trenutno je slobodan igrač nakon što je u prosincu raskinuo ugovor s meksičkim Monterreyem, što tehnički otvara vrata bilo kojem klubu. Wrexham je, s druge strane, nakon tri uzastopne promocije stigao do Championshipa, drugog ranga engleskog nogometa, i nalazi se samo bod od mjesta koje vodi u doigravanje za Premier ligu. Holivudski vlasnici pokazali su da se ne boje ambicioznih i medijski atraktivnih poteza.

Ipak, realnost je znatno drugačija. Glavna prepreka je Ramosova duboka povezanost s njegovim prvim klubom, Sevillom. Španjolski mediji već mjesecima pišu o njegovoj želji da se vrati u Andaluziju, ali ne samo kao igrač. Navodno predvodi investicijsku grupu koja želi kupiti posrnulog španjolskog velikana za otprilike 400 milijuna eura. Ukoliko bi postao suvlasnik, pravila španjolskog nogometa vjerojatno bi mu zabranila da istovremeno igra za klub.