Spusti mobitel, gledaj nogomet! Kovačeva Borussia nagrađuje navijače koji baš prate utakmicu

Njemački nogometni velikan Borussia Dortmund uvodi 'Fan Mode' u službenu klupsku aplikaciju kako bi nagradila navijače koji ne koriste mobitele tijekom domaćih utakmica. Čelnici dortmundskog kluba pokrenuli su inicijativu kako bi potaknuli navijače da tijekom utakmice što manje koriste mobilne telefone, nudeći im brojne nagrade, od dresova, dok poklon-kartica za kupovinu klupskih proizvoda.

Iz kluba su poručili kako je sudjelovanje u programu dobrovoljno i navijačima nije zabranjeno korištenje mobilnih telefona.

Navijači će moći aktivirati poseban režim u klupskoj aplikaciji, koji prati koliko često otključavaju telefone tijekom utakmice. Pauza između dva poluvremena neće se računati, a korisnici će osvajati bodove u zavisnosti od toga koliko rijetko koriste mobitele.

Ova akcija počinje u subotu u susretu protiv Eintracht Frankfurta. Iz kluba ističu da sve više navijača negoduje zbog fotografiranja, prijenosa uživo, te korištenja društvenih mreža na tribinama.

Foto: Annegret Hilse

Nedavno je berlinska Hertha objavila kako zabranjuje komercijalno proizvedene i unovčene video-sadržaje sa svojih utakmica, dok je navijačima ostavila mogućnost fotografiranja i snimanja za osobnu potrebu. Dinamo iz Dresdena je najavio sličnu mjeru, navodeći kako žele da navijači mogu nesmetano uživati u utakmicama, te kako bi zaštitili ugovore o televizijskim pravima.

Borussijin trener Niko Kovač je istaknuo kako podržava ideju da se mobiteli manje koriste, ali da igračima ostavlja slobodu da sami odluče kako će se pripremati za utakmice.

- Već sam zabranio korištenje mobitela tijekom zajedničkog obroka prije utakmice, ali nemam problem s tim da ih igrači koriste u svlačionici ili autobusu, kao ni s nošenjem slušalica. Dovoljno su odrasli da znaju što im je potrebno da bi se pripremili za utakmicu - poručio je bivši hrvatski izbornik na konferenciji za medije.

Dodao je kako bi svima koristilo da povremeno provedu manje vremena gledajući u ekrane.

"Mislim da bismo svi s vremena na vrijeme mogli manje gledati u mobitele. Tako bi se mogli koncentrirati na druge stvari," zaključio je trener Dortmunda.